Política y Economía |Para Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa

Emergencia ígnea en el sur, tras los reclamos

Nación prorrogará la ley y además analiza un aumento de partidas para combatir los incendios, tal como piden gobernadores

Emergencia ígnea en el sur, tras los reclamos

Estiman que unas 45 mil hectáreas se prendieron fuego este año /AP

30 de Enero de 2026 | 02:30
Edición impresa

El Gobierno prorrogará por decreto la ley de Emergencia Ígnea ante la crisis generada por los incendios en el sur mientras estudia la incorporación del aumento de partidas que reclaman los gobernadores al temario de sesiones extraordinarias. Así lo definió ayer después de una reunión de la mesa política en la Casa Rosada.

Según informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desde sus redes sociales, la medida de emergencia alcanza a las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Los gobernadores patagónicos piden que el Congreso trate con carácter “urgente” la ley de Emergencia Ígnea en el marco de las sesiones extraordinarias, al advertir que la magnitud de los incendios y el impacto de la crisis climática en la Patagonia requieren recursos y herramientas adicionales tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades afectadas.

La reunión de mesa política estuvo encabezada por Adorni y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura, Ignacio Devitt, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien participó de manera virtual.

Millones para los bomberos

Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad dispuso la asignación de $129.244 millones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, con foco en equipamiento, funcionamiento, capacitación y fiscalización.

“La medida se adopta en el marco de los desastres de gran magnitud registrados en distintas provincias durante el último año y los previstos para el presente, que requieren reforzar la capacidad operativa de las entidades que integran el sistema de protección civil”, informó la cartera que conduce Alejandra Monteoliva.

Puja con Gobernadores: por reforma laboral y Ganancias

Grave denuncia de Milei contra el CEO de Techint

La resolución, firmada por Monteoliva, establece la asignación de $100.810.319.998,50 destinados a 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios de primer grado, con el objetivo de financiar la adquisición de equipamiento, materiales operativos, elementos de protección personal, vestuario técnico y otros insumos esenciales para la lucha contra el fuego y las tareas de protección civil, según se informó en un comunicado.

Marcha kicillofista

El espacio político del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, marchará hoy junto a organizaciones ambientalistas y otros sectores en reclamo al Gobierno nacional para que declare la emergencia ígnea. La movilización partirá a las 18.30 desde la Facultad de Derecho de la UBA.

El clima no ayuda
La lluvia que cayó a principios de semana no fue suficiente para apaciguar la voracidad de las llamas en Chubut. Y para peor, en los próximos días se pronostican temperaturas de más de 30 grados

 

