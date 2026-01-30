Afirman que continúan las obras en las escuelas de cara al inicio del ciclo lectivo

Funcionarios de la Comuna anunciaron ayer la continuidad del plan de recuperación edilicia de unas 120 escuelas de la Ciudad, a las que se les está reparando desde filtraciones hasta roturas de mobiliarios, aberturas y otros déficits, antes de que comience el ciclo lectivo, en marzo.

Según indicaron desde el Municipio, la Comuna había intervenido el año pasado 80 establecimientos educativos públicos, para su reacondicionamiento y puesta en valor edilicia. Y, desde octubre, se ocupa de la recuperación de otros 120 edificios, con el objetivo de que lleguen en condiciones antes del inicio de las clases.

Se trata de escuelas provinciales que se encuentran en nuestra ciudad y cuya infraestructura se sostiene, en gran medida, a partir del Fondo Educativo que el Municipio recibe del gobierno bonaerense. En este caso, para el proyecto de la reparación de estos 120 establecimientos, se demandaron 9.800 millones de pesos, dijeron.

Si bien ayer no se informó con precisión qué escuelas se encuentran sujetas a estas remodelaciones, sí indicaron que están ubicadas en los barrios de “Arana, Sicardi, Los Hornos, Villa Elvira, Ringuelet, Hernández, Lisandro Olmos, Villa Castells, San Carlos, Tolosa, Gorina, Colonia Urquiza, El Peligro, Melchor Romero, City Bell, Gonnet, Villa Elisa, El Rincón, Arturo Seguí y el casco urbano”.

LAS OBRAS

Respecto a las obras, desde el Municipio afirmaron que las obras “abarcan intervenciones estructurales y trabajos de albañilería, tabiquería, aislaciones e impermeabilización, además de la colocación de revoques, contrapisos y pisos, tareas en cubiertas, cielorrasos y techos, zinguería, carpintería y herrería”.

También incluyen !mejoras en las instalaciones sanitarias y eléctricas, la colocación de equipamiento y de artefactos de iluminación y sanitarios, el acondicionamiento térmico y de seguridad, adecuaciones para garantizar la accesibilidad universal y más intervenciones”.

En este marco, desde la Comuna indicaron que en marzo, cuando finalice el desarrollo de este plan “se habrá recuperado en la Ciudad la infraestructura de 200 establecimientos educativos, más de la mitad de los existentes”, dado que en La Plata funcionan 327 escuelas públicas.

El deterioro edilicio de las escuelas provinciales en nuestra ciudad se inscribe en un flagelo iniciado hace más de una década y que incluía desde filtraciones en techos y ventanas, vidrios rotos, averías eléctricas, hasta baños sin agua o sin sanitarios, la ausencia de puertas, mobiliario y otras cuestiones básicas para su funcionamiento.