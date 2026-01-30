La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Loma
Lotes ilegales: afirman que labran un acta de contravención por día
El comercio en Los Hornos se expande más allá de la avenida 137
Otro fin de semana con cortes de tránsito por la filmación de la miniserie
La necesidad de regularizar la entrega de medicamentos a jubilados nacionales
Rechazan suspender el DNU que habilita a la SIDE a detener personas
Mercado Libre y Temu llevan su disputa a la Corte por promociones
Enojo de historiadores por el traslado del sable de San Martín
Murió “Beto” Pianelli, el sindicalista que lideraba a los Metrodelegados
Los electrodomésticos repuntan de la mano del consumo de línea blanca
Afirman que continúan las obras en las escuelas de cara al inicio del ciclo lectivo
El factor psicológico, clave en las estafas virtuales en La Plata
VIDEO. El chapuzón salió caro: un caballo ajeno en la pileta
Jubilados ya pueden anotarse en los talleres de verano que organiza Pami
Actividades: milonga en Malvinas, colonia de arte, murga y clases de tela
Juicio por el crimen de Kim: “La Justicia sabe que no es un caso más”
Golpe a la mafia de las motos: operativo clave en medio de la ola de robos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Funcionarios de la Comuna anunciaron ayer la continuidad del plan de recuperación edilicia de unas 120 escuelas de la Ciudad, a las que se les está reparando desde filtraciones hasta roturas de mobiliarios, aberturas y otros déficits, antes de que comience el ciclo lectivo, en marzo.
Según indicaron desde el Municipio, la Comuna había intervenido el año pasado 80 establecimientos educativos públicos, para su reacondicionamiento y puesta en valor edilicia. Y, desde octubre, se ocupa de la recuperación de otros 120 edificios, con el objetivo de que lleguen en condiciones antes del inicio de las clases.
Se trata de escuelas provinciales que se encuentran en nuestra ciudad y cuya infraestructura se sostiene, en gran medida, a partir del Fondo Educativo que el Municipio recibe del gobierno bonaerense. En este caso, para el proyecto de la reparación de estos 120 establecimientos, se demandaron 9.800 millones de pesos, dijeron.
Si bien ayer no se informó con precisión qué escuelas se encuentran sujetas a estas remodelaciones, sí indicaron que están ubicadas en los barrios de “Arana, Sicardi, Los Hornos, Villa Elvira, Ringuelet, Hernández, Lisandro Olmos, Villa Castells, San Carlos, Tolosa, Gorina, Colonia Urquiza, El Peligro, Melchor Romero, City Bell, Gonnet, Villa Elisa, El Rincón, Arturo Seguí y el casco urbano”.
Respecto a las obras, desde el Municipio afirmaron que las obras “abarcan intervenciones estructurales y trabajos de albañilería, tabiquería, aislaciones e impermeabilización, además de la colocación de revoques, contrapisos y pisos, tareas en cubiertas, cielorrasos y techos, zinguería, carpintería y herrería”.
También incluyen !mejoras en las instalaciones sanitarias y eléctricas, la colocación de equipamiento y de artefactos de iluminación y sanitarios, el acondicionamiento térmico y de seguridad, adecuaciones para garantizar la accesibilidad universal y más intervenciones”.
LE PUEDE INTERESAR
Cuántos son los millones de pesos que no recibiría la Provincia
En este marco, desde la Comuna indicaron que en marzo, cuando finalice el desarrollo de este plan “se habrá recuperado en la Ciudad la infraestructura de 200 establecimientos educativos, más de la mitad de los existentes”, dado que en La Plata funcionan 327 escuelas públicas.
El deterioro edilicio de las escuelas provinciales en nuestra ciudad se inscribe en un flagelo iniciado hace más de una década y que incluía desde filtraciones en techos y ventanas, vidrios rotos, averías eléctricas, hasta baños sin agua o sin sanitarios, la ausencia de puertas, mobiliario y otras cuestiones básicas para su funcionamiento.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí