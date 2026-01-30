El factor psicológico, clave en las estafas virtuales en La Plata

Por establecer un marco cronológico, desde que comenzó el año, este diario publicó una serie de estafas virtuales cuyas víctimas fueron vecinos de la Ciudad. Alquileres falsos a través de Facebook o promesas de beneficios vía WhatsApp que derivaron en cuentas bancarias vacías fueron algunas de las modalidades exhibidas.

Asimismo, según el Ministerio de Seguridad de la Nación, las estafas virtuales son un delito en ascenso, con tendencia a incrementarse cada vez más. En este marco, la ingeniera platense Alejandra Lavore Bourg, especialista en ciberseguridad y ciberdefensa expuso cómo se construyen las estafas virtuales, el público apuntado y cómo protegerse, entre otras cosas.

CÓMO SE CONSTRUYEN Y EL PÚBLICO

En diálogo con EL DIA, la especialista indicó que “en muchos casos no se trata tanto de una gran infraestructura tecnológica, sino del uso inteligente de herramientas disponibles y, sobre todo, de la manipulación psicológica”, expresó.

Así es como “los ciberdelincuentes invierten tiempo en analizar a sus potenciales víctimas: observan redes sociales, hábitos, entorno, intereses y vínculos. A partir de esa información construyen perfiles que les permiten personalizar el engaño”, agregó.

Para Lavore Bourg, la clave está en la “manipulación humana”, definió y pasó a detallar que “saben explotar el miedo, la urgencia, la confianza o la empatía para lograr que la víctima actúe impulsivamente”.

Hace algunos días, se hizo público el caso de los estafadores que, tras concretar el despojo a una familia, enviaron una foto a las víctimas “a modo de burla”.

Las estafas suelen ser producto de estructuras organizadas, sin importar si sus integrantes carecen o no de su libertad. Para Lavore Bourg, existe un “acceso indebido a conectividad” y “las fallas en la supervisión tecnológica y en los sistemas de seguridad son aprovechadas por estas redes para sostener este tipo de delitos”, analizó.

En cuanto al público, con el aumento y la mutación de la ciberdelincuencia, el espectro apuntado también cambió. Hasta hace no mucho, el grupo de riesgo más grande eran los adultos mayores. Sin embargo, “hoy las estafas alcanzan a personas de todas las edades y niveles educativos”, advirtió Lavore Bourg.

Según la especialista, lo que sucede es que “los ciberdelincuentes adaptan sus estrategias según el perfil de la víctima: apuntan desde jóvenes con falsas oportunidades laborales o promociones digitales, hasta adultos con inversiones fraudulentas o personas mayores con suplantaciones de identidad de familiares”, manifestó. Asimismo, también se desarrollan estrategias masivas: contactan a gran cantidad de personas al azar, esperando que un pequeño porcentaje responda.

PREVENCIÓN E IA

“Educación, esa siempre es la prevención más importante”, analizó Lavore Bourg y agregó: “Conocer los riesgos y las modalidades de estafa reduce significativamente la probabilidad de caer en un engaño”. Entre las principales recomendaciones se destacan: desconfiar de ofertas excesivamente atractivas, no actuar de forma impulsiva, revisar que los sitios web o correos sean oficiales y no compartir datos personales, entre otros.

Más allá de las soluciones técnicas, es vital la concientización y la formación de las personas “como primera línea de defensa”, advirtió la especialista local. En cuanto al advenimiento de la Inteligencia Artificial (IA), Lavore Bourg alertó que es muy probable que las estafas continúen sofisticándose con su uso: “Pueden generar mensajes más creíbles, imitar voces, crear imágenes falsas”, enumeró.

No obstante, dejó un atisbo de esperanza: “Como la IA potencia las capacidades de los delincuentes, también fortalece las herramientas de defensa”, concluyó.