Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |CreciEron 23% las ventas

Los electrodomésticos repuntan de la mano del consumo de línea blanca

Los electrodomésticos repuntan de la mano del consumo de línea blanca
30 de Enero de 2026 | 02:18
Edición impresa

En medio de un mercado que reporta varias caídas en el consumo, trascendió un dato positivo: el de electrodomésticos cerró el año con una expansión del 23% interanual en las ventas.

Así, fue uno de los segmentos más dinámicos dentro de los bienes durables.

La suba se produjo en un contexto marcado por la apertura de importaciones, mayor disponibilidad de productos y una baja sostenida de precios, de acuerdo con un informe de NielsenIQ.

LE PUEDE INTERESAR

Afirman que continúan las obras en las escuelas de cara al inicio del ciclo lectivo

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Algunos distritos no podrían gambetear la interna y se preparan para la batalla

Las categorías de línea blanca y pequeños electrodomésticos fueron las principales impulsoras del crecimiento, con una suba del 36% anual.

Este resultado posicionó a los electrodomésticos entre los grandes ganadores del año, en línea con otros mercados de bienes durables como autos y motos.

El 2025 fue un año récord para las importaciones del sector, favorecidas por la desregulación del comercio exterior.

Esto permitió ampliar significativamente el surtido y el volumen disponible.

Incluso, el incremento de la oferta derivó en deflación durante varios meses, llevando a valores históricamente bajos y a una caída del precio relativo de los electrodomésticos frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Entre noviembre de 2025 y noviembre de 2024, las heladeras registraron una baja del 39,5% en dólares y los lavarropas del 45%. En pesos, las caídas también fueron significativas: 10% y 18%, respectivamente.

La llegada de productos importados impactó sobre la producción local. Las empresas redujeron sus plantillas y volúmenes de fabricación, como ocurrió con Whirlpool, que bajó la persiana en su planta de lavarropas en Pilar.

Eduardo Echevarría, Market CS Manager de NielsenIQ, dijo que “la combinación de mayor oferta, precios más bajos en términos relativos y un sistema financiero más activo en crédito al consumo generó un escenario muy favorable para la recuperación del sector”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Conmoción por la muerte de la joven que cayó de un segundo piso en La Plata: quién era y cómo sigue la causa

El rodaje de Netflix en La Plata: atención, este viernes los cortes arrancan desde la madrugada

Murió una joven en La Plata al caer de un segundo piso: creen que fue un femicidio y detuvieron a su pareja

“Raro”: el irónico mensaje de Verón a la AFA por el pasillo de Boca a Estudiantes

Cami Homs contó cómo vivió el parto de Aitana, su primera hija con José Sosa: "Nuestra bebé soñada"

Macabro hallazgo frente al Parque Pereyra: encuentran a una mujer muerta, la buscaban hacía varios días

Atención usuarios del Tren Roca: febrero comenzará sin servicio hasta La Plata

VIDEO.- El chapuzón de un caballo en La Plata: andaba suelto y cayó en una pileta de una casa
+ Leidas

Los números de la suerte del viernes 30 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

La masonería, con sede propia: templo, nuevo estilo y hasta un restorán

El chapuzón salió caro: un caballo ajeno en la pileta

Occidente mira a China: por la guerra comercial de Trump

Emergencia ígnea en el sur, tras los reclamos

Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Loma

El factor psicológico, clave en las estafas virtuales en La Plata

La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
Últimas noticias de Política y Economía

Emergencia ígnea en el sur, tras los reclamos

Puja con Gobernadores: por reforma laboral y Ganancias

Grave denuncia de Milei contra el CEO de Techint

Se calienta la pelea en el PJ y ahora asoma Máximo Kirchner
Espectáculos
“The Rainmaker”: David y Goliat en una batalla legal
Paris Hilton, de regreso: la primera “famosa por ser famosa” cuenta su historia en el cine
En Punta Lara se desata una nueva fiesta ricotera
Christian Petersen rompió el silencio y dijo que no hubo anfetaminas
Secuelitis aguda: anuncian una segunda parte para “Dirty Dancing”
Policiales
Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Loma
Ya son 111 las muertes por el fentanilo adulterado
Cada cinco días muere un motociclista en la Región
Juicio por el crimen de Kim: “La Justicia sabe que no es un caso más”
Golpe a la mafia de las motos: operativo clave en medio de la ola de robos
Información General
La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
Advierten que el deshielo de los polos acelera el calentamiento global
Los números de la suerte del viernes 30 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
Deportes
Cetré, ¿el último en irse?: jugada para sostener a figuras
Gimnasia: las facetas que mostró en las dos fechas iniciales
Las alternativas del Muñeco para reemplazar a Viña
Busca reacción: Úbeda, ante su primera tormenta en Boca
Di María, minimizó los silbidos en Racing: “Lo virtual no es lo real”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla