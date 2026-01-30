“El Año de la Grandeza Argentina”, por decreto

La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Loma
Lotes ilegales: afirman que labran un acta de contravención por día
El comercio en Los Hornos se expande más allá de la avenida 137
Otro fin de semana con cortes de tránsito por la filmación de la miniserie
La necesidad de regularizar la entrega de medicamentos a jubilados nacionales
Rechazan suspender el DNU que habilita a la SIDE a detener personas
Mercado Libre y Temu llevan su disputa a la Corte por promociones
Enojo de historiadores por el traslado del sable de San Martín
Murió “Beto” Pianelli, el sindicalista que lideraba a los Metrodelegados
Los electrodomésticos repuntan de la mano del consumo de línea blanca
Afirman que continúan las obras en las escuelas de cara al inicio del ciclo lectivo
El factor psicológico, clave en las estafas virtuales en La Plata
VIDEO. El chapuzón salió caro: un caballo ajeno en la pileta
Jubilados ya pueden anotarse en los talleres de verano que organiza Pami
Actividades: milonga en Malvinas, colonia de arte, murga y clases de tela
Juicio por el crimen de Kim: “La Justicia sabe que no es un caso más”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con mucho optimismo, el Gobierno libertario no deja de sorprender; declaró ayer oficialmente a 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”, en línea con las proyecciones de crecimiento económico que la administración de Javier Milei estipuló en el Plan de Presupuesto y las promesas de reformas estructurales que intentará aprobar en el Congreso.
El DNU 56/2026, que el mandatario firmó junto a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, obliga a las distintas dependencias de la administración pública nacional a incorporar esa leyenda en el membrete de la documentación oficial.
Mediante la resolución, se invita a su vez a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la medida. En principio, se ve difícil que la mayoría se sume.
El decreto destaca las políticas públicas de ajuste y desburocratización desarrolladas en los dos primeros años de gobierno, y sostiene que las medidas lograron “sentar las bases de estabilidad y crecimiento” económico.
“Que las políticas públicas adoptadas por esta gestión permitieron sentar bases para la estabilidad y el crecimiento, circunstancia que habilita a proyectar una nueva etapa de consolidación y desarrollo, con miras a colocar a la Argentina en la senda de la prosperidad nuevamente”, se indicó en un fragmento del sorpresivo decreto.
En los considerandos del texto se hizo hincapié en las “reformas estructurales orientadas a la estabilización de la situación macroeconómica y a profundizar un proceso sostenido de desburocratización estatal, reducir cargas improductivas y asegurar que la actuación pública se oriente efectivamente al cumplimiento de sus finalidades esenciales”.
LE PUEDE INTERESAR
Alerta por incendios de pastizales que afectan a la Región
LE PUEDE INTERESAR
Es y será siempre bajar la tasa de inflación
Para el Gobierno, “la grandeza de una Nación se ve reflejada en instituciones sólidas, el respeto irrestricto de la ley, en una Administración eficiente y en la confianza de los habitantes y ciudadanos para con sus autoridades”.
El Gobierno ya le había puesto una denominación oficial a 2024 y 2025. En el primer año de la era Milei, había sido declarado como el “Año de la Defensa de la Vida, de la Libertad y la Propiedad de la Gente”, mientras que 2025 fue nombrado como el “Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí