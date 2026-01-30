“El Año de la Grandeza Argentina”, por decreto

Con mucho optimismo, el Gobierno libertario no deja de sorprender; declaró ayer oficialmente a 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”, en línea con las proyecciones de crecimiento económico que la administración de Javier Milei estipuló en el Plan de Presupuesto y las promesas de reformas estructurales que intentará aprobar en el Congreso.

El DNU 56/2026, que el mandatario firmó junto a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, obliga a las distintas dependencias de la administración pública nacional a incorporar esa leyenda en el membrete de la documentación oficial.

Mediante la resolución, se invita a su vez a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la medida. En principio, se ve difícil que la mayoría se sume.

El decreto destaca las políticas públicas de ajuste y desburocratización desarrolladas en los dos primeros años de gobierno, y sostiene que las medidas lograron “sentar las bases de estabilidad y crecimiento” económico.

“Que las políticas públicas adoptadas por esta gestión permitieron sentar bases para la estabilidad y el crecimiento, circunstancia que habilita a proyectar una nueva etapa de consolidación y desarrollo, con miras a colocar a la Argentina en la senda de la prosperidad nuevamente”, se indicó en un fragmento del sorpresivo decreto.

En los considerandos del texto se hizo hincapié en las “reformas estructurales orientadas a la estabilización de la situación macroeconómica y a profundizar un proceso sostenido de desburocratización estatal, reducir cargas improductivas y asegurar que la actuación pública se oriente efectivamente al cumplimiento de sus finalidades esenciales”.

Para el Gobierno, “la grandeza de una Nación se ve reflejada en instituciones sólidas, el respeto irrestricto de la ley, en una Administración eficiente y en la confianza de los habitantes y ciudadanos para con sus autoridades”.

El Gobierno ya le había puesto una denominación oficial a 2024 y 2025. En el primer año de la era Milei, había sido declarado como el “Año de la Defensa de la Vida, de la Libertad y la Propiedad de la Gente”, mientras que 2025 fue nombrado como el “Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina”.