Grave denuncia de Milei contra el CEO de Techint

La disputa entre el presidente Javier Milei y el grupo Techint escaló en las últimas horas y combinó reproches políticos, un conflicto empresario por una obra clave y la intervención del embajador de la India en la Argentina. El eje pasa por la licitación para proveer los tubos del gasoducto que unirá Vaca Muerta con la costa de Río Negro y por las duras acusaciones del mandatario contra el CEO del holding, Paolo Rocca.

El cortocircuito se profundizó después de que se conociera que la empresa india Welspun ganó la compulsa para abastecer de caños al consorcio Southern Energy, encargado de un ducto de unos 480 kilómetros hasta San Antonio Oeste. La oferta adjudicada rondó los U$S203 millones e incluyó mejores condiciones de pago y garantías. Tenaris, del grupo Techint, había presentado valores cerca de un 40% superiores, según trascendió en el sector.

En este contexto, Milei avaló en redes sociales mensajes que vincularon a Rocca con supuestas maniobras para debilitar al Gobierno tras las elecciones bonaerenses de septiembre pasado. Luego redobló la apuesta con declaraciones públicas en las que cuestionó a empresarios que, según su visión, buscan negocios con el Estado con precios altos y baja calidad. Sin nombrarlo en forma directa en ese tramo, el Presidente volvió a referirse al titular de Techint con el apodo “Don Chatarrín” y lo acusó de operar en su contra.

El mensaje se apoyó en publicaciones del exjefe de la SIDE Juan Bautista “Tata” Yofre, actual director de la Escuela Nacional de Inteligencia, que habló de un supuesto intento previo de desplazar a Milei. El mandatario replicó esas expresiones, lo que dio a la controversia un tono político que superó el marco de una disputa comercial.

Desde Techint evaluaron la posibilidad de impulsar un reclamo antidumping por la adjudicación a Welspun, con el argumento de proteger la producción local y el empleo vinculado a la fabricación de tubos. Ese planteo abrió otro frente. El embajador indio Ajaneesh Kumar rechazó de plano las sospechas de prácticas desleales y afirmó que “no existió el dumping”.

El diplomático explicó la competitividad de la firma de su país por la disponibilidad de minerales, costos laborales más bajos y niveles de productividad. También remarcó que la India mantiene acuerdos comerciales relevantes y que sus empresas operan bajo normas transparentes. En la Casa Rosada, por ahora, descartan avanzar con medidas en ese sentido.

La controversia mezcla intereses industriales, una obra estratégica para ampliar la capacidad exportadora de gas y un clima político cargado. La definición sobre eventuales presentaciones formales por dumping y el avance del proyecto marcarán el próximo capítulo de una pulseada que hoy se libra tanto en el terreno empresario como en el discurso presidencial.