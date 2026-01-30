Las alternativas del Muñeco para reemplazar a Viña

River marcó diferencias sobre Gimnhasia. Ya sea en lo individual como en lo colectivo. Pero para el Muñeco Gallardo es el momento de dar vuelta la página y apuntar los objetivos al próximo compromiso del Apertura, donde tendrá que viajar a Rosario para enfrentar el domingo al equipo del Fideo Di María.

Y en ese sentido, el entrenador de River tendrá que buscar al reemplazante del uruguayo Matías Viña, que fue expulsado ante Gimnasia.

El lateral, que venía cumpliendo un partido correcto, empañó su desempeño con una expulsión innecesaria, cuando el partido estaba definido.

Sin dudas que la roja al uruguayo le generó un dolor de cabeza a Marcelo Gallardo, porque ahora, el debate se centra en adelantar los tiempos de recuperación del Huevo Acuña, optar por algún juvenil o bien improvisar con algún otro marcador central, lo que indica una modificación en el dibujo táctico.

La llegada de Viña fue una solución inmediata a la salida de Milton Casco y al traumatismo que había sufrido el Huevo Acuña sobre el cierre de 2025.

De buenas apariciones en los amistosos y un buen debut oficial ante Barracas, el ex-Flamengo llevaba una noche muy activa y sin sobresaltos frente al Lobo, hasta que dos errores individuales lo hicieron irse expulsado por doble amarilla.

Por consiguiente, el Muñeco se ve forzado a buscar una alternativa para ir al Gigante de Arroyito para enfrentar a un Central que viene en alza, después de la victoria sobre Racing en el Cilindro.

Estas son las alternativas que manera el entrenador Millonario:

El regreso de Marcos Acuña: En condiciones ideales, el Huevo apuntaba a seguir recuperando ritmo en los entrenamientos para recién ser alternativa el próximo sábado ante Tigre. Su falta de pretemporada y la inactividad de más de dos meses hacen que no esté en su mejor forma.

Rivero al lateral y el ingreso de un zaguero: El pibe de 21 años se asentó como el segundo central, pero ante la expulsión de Viña, terminó siendo el responsable de cubrir los ataques de Gimnasia por la banda izquierda de la defensa.

Si bien es un central hecho y derecho, su potencia física y su solvencia en el mano a mano lo ponen como alternativa. Si se mueve al lateral, Paulo Díaz o Juan Carlos Portillo podrían ingresar para ser dupla de Lucas Martínez Quarta.

Facundo González, el pibe que debutó en la pretemporada: Y la tercera alternativa que maneja Gallardo es incluir al juvenil, que tuvo una buena presentación en el primer partido del verano y, aunque su puesto natural es el de marcador central, mostró buenas cualidades para cubrir la banda izquierda.

paulo díaz, nuevamente en la consideración del muñeco

Una de las situaciones que generó mayor incertidumbre durante estos primeros meses del año fue la de Paulo Díaz.

El defensor chileno no juega desde la derrota en el Superclásico del 9 de noviembre 2025 y todavía no sumó minutos este año, lo que alimentó versiones sobre una posible salida. Sin embargo, el técnico despejó las dudas. “Claramente hablo con él todos los días. Tuvo la posibilidad de salir, pero encontramos que las ofertas no eran suficientes porque lo consideramos un jugador muy importante, de jerarquía”, dijo, lo que le abre las puertas para estar otra vez en la consideración.