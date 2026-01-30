Las alternativas del Muñeco para reemplazar a Viña

La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Loma
Lotes ilegales: afirman que labran un acta de contravención por día
El comercio en Los Hornos se expande más allá de la avenida 137
Otro fin de semana con cortes de tránsito por la filmación de la miniserie
La necesidad de regularizar la entrega de medicamentos a jubilados nacionales
Rechazan suspender el DNU que habilita a la SIDE a detener personas
Mercado Libre y Temu llevan su disputa a la Corte por promociones
Enojo de historiadores por el traslado del sable de San Martín
Murió “Beto” Pianelli, el sindicalista que lideraba a los Metrodelegados
Los electrodomésticos repuntan de la mano del consumo de línea blanca
Afirman que continúan las obras en las escuelas de cara al inicio del ciclo lectivo
El factor psicológico, clave en las estafas virtuales en La Plata
VIDEO. El chapuzón salió caro: un caballo ajeno en la pileta
Jubilados ya pueden anotarse en los talleres de verano que organiza Pami
Actividades: milonga en Malvinas, colonia de arte, murga y clases de tela
Juicio por el crimen de Kim: “La Justicia sabe que no es un caso más”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La expulsión del uruguayo ante Gimnasia le generó un problema al técnico. Las opciones: Acuña, un juvenil o improvisar con un central
River marcó diferencias sobre Gimnhasia. Ya sea en lo individual como en lo colectivo. Pero para el Muñeco Gallardo es el momento de dar vuelta la página y apuntar los objetivos al próximo compromiso del Apertura, donde tendrá que viajar a Rosario para enfrentar el domingo al equipo del Fideo Di María.
Y en ese sentido, el entrenador de River tendrá que buscar al reemplazante del uruguayo Matías Viña, que fue expulsado ante Gimnasia.
El lateral, que venía cumpliendo un partido correcto, empañó su desempeño con una expulsión innecesaria, cuando el partido estaba definido.
Sin dudas que la roja al uruguayo le generó un dolor de cabeza a Marcelo Gallardo, porque ahora, el debate se centra en adelantar los tiempos de recuperación del Huevo Acuña, optar por algún juvenil o bien improvisar con algún otro marcador central, lo que indica una modificación en el dibujo táctico.
La llegada de Viña fue una solución inmediata a la salida de Milton Casco y al traumatismo que había sufrido el Huevo Acuña sobre el cierre de 2025.
De buenas apariciones en los amistosos y un buen debut oficial ante Barracas, el ex-Flamengo llevaba una noche muy activa y sin sobresaltos frente al Lobo, hasta que dos errores individuales lo hicieron irse expulsado por doble amarilla.
LE PUEDE INTERESAR
Busca reacción: Úbeda, ante su primera tormenta en Boca
LE PUEDE INTERESAR
Di María, minimizó los silbidos en Racing: “Lo virtual no es lo real”
Por consiguiente, el Muñeco se ve forzado a buscar una alternativa para ir al Gigante de Arroyito para enfrentar a un Central que viene en alza, después de la victoria sobre Racing en el Cilindro.
Estas son las alternativas que manera el entrenador Millonario:
El regreso de Marcos Acuña: En condiciones ideales, el Huevo apuntaba a seguir recuperando ritmo en los entrenamientos para recién ser alternativa el próximo sábado ante Tigre. Su falta de pretemporada y la inactividad de más de dos meses hacen que no esté en su mejor forma.
Rivero al lateral y el ingreso de un zaguero: El pibe de 21 años se asentó como el segundo central, pero ante la expulsión de Viña, terminó siendo el responsable de cubrir los ataques de Gimnasia por la banda izquierda de la defensa.
Si bien es un central hecho y derecho, su potencia física y su solvencia en el mano a mano lo ponen como alternativa. Si se mueve al lateral, Paulo Díaz o Juan Carlos Portillo podrían ingresar para ser dupla de Lucas Martínez Quarta.
Facundo González, el pibe que debutó en la pretemporada: Y la tercera alternativa que maneja Gallardo es incluir al juvenil, que tuvo una buena presentación en el primer partido del verano y, aunque su puesto natural es el de marcador central, mostró buenas cualidades para cubrir la banda izquierda.
Una de las situaciones que generó mayor incertidumbre durante estos primeros meses del año fue la de Paulo Díaz.
El defensor chileno no juega desde la derrota en el Superclásico del 9 de noviembre 2025 y todavía no sumó minutos este año, lo que alimentó versiones sobre una posible salida. Sin embargo, el técnico despejó las dudas. “Claramente hablo con él todos los días. Tuvo la posibilidad de salir, pero encontramos que las ofertas no eran suficientes porque lo consideramos un jugador muy importante, de jerarquía”, dijo, lo que le abre las puertas para estar otra vez en la consideración.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí