Golpe a la mafia de las motos: operativo clave en medio de la ola de robos

La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Loma
Lotes ilegales: afirman que labran un acta de contravención por día
El comercio en Los Hornos se expande más allá de la avenida 137
Otro fin de semana con cortes de tránsito por la filmación de la miniserie
La necesidad de regularizar la entrega de medicamentos a jubilados nacionales
Rechazan suspender el DNU que habilita a la SIDE a detener personas
Mercado Libre y Temu llevan su disputa a la Corte por promociones
Enojo de historiadores por el traslado del sable de San Martín
Murió “Beto” Pianelli, el sindicalista que lideraba a los Metrodelegados
Los electrodomésticos repuntan de la mano del consumo de línea blanca
Afirman que continúan las obras en las escuelas de cara al inicio del ciclo lectivo
El factor psicológico, clave en las estafas virtuales en La Plata
VIDEO. El chapuzón salió caro: un caballo ajeno en la pileta
Jubilados ya pueden anotarse en los talleres de verano que organiza Pami
Actividades: milonga en Malvinas, colonia de arte, murga y clases de tela
Juicio por el crimen de Kim: “La Justicia sabe que no es un caso más”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En medio de una creciente ola de robos de motos que mantiene en alerta a La Plata y la región, un operativo policial permitió desbaratar un taller clandestino donde se hallaron decenas repuestos sin documentación que acreditara su procedencia. El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en 166 y 527, en Melchor Romero, donde las autoridades detectaron un importante acopio de rodados y piezas mecánicas.
El procedimiento fue encabezado por personal del Grupo Táctico Operativo de la comisaría 14ª, en el marco de un operativo dispuesto por la superioridad para detectar desarmaderos ilegales y talleres sin habilitación. En el lugar, los efectivos constataron que el establecimiento no contaba con la documentación exigida por ley para funcionar, por lo que fue clausurado de manera inmediata.
Durante la inspección, se secuestraron 25 motocicletas de distintas marcas y modelos, entre ellas Honda, Yamaha, Gilera y Motomel, muchas de ellas incompletas, sin motor o con faltantes de piezas mecánicas. Ninguna de ellas tenía documentación que permitiera acreditar su origen. Además, se detectó una moto armada con partes de diferentes rodados, con numeración de cuadro.
En el lugar también se incautó una gran cantidad de repuestos y piezas sueltas, entre ellos asientos, plásticos, caños de escape, barrales, tanques de combustible, tapas de cilindro y llantas, lo que refuerza la hipótesis de que el sitio funcionaba como un punto de desguace y reventa informal de partes de motovehículos. Las actuaciones quedaron a cargo de la UFI N°11 del Departamento Judicial La Plata, que instruyó una causa por infracción al artículo 289 del Código Penal (adulteración y supresión de numeración registral), encubrimiento y violaciones a las leyes que regulan la actividad de talleres y el registro de autopartes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí