Golpe a la mafia de las motos: operativo clave en medio de la ola de robos

En medio de una creciente ola de robos de motos que mantiene en alerta a La Plata y la región, un operativo policial permitió desbaratar un taller clandestino donde se hallaron decenas repuestos sin documentación que acreditara su procedencia. El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en 166 y 527, en Melchor Romero, donde las autoridades detectaron un importante acopio de rodados y piezas mecánicas.

El procedimiento fue encabezado por personal del Grupo Táctico Operativo de la comisaría 14ª, en el marco de un operativo dispuesto por la superioridad para detectar desarmaderos ilegales y talleres sin habilitación. En el lugar, los efectivos constataron que el establecimiento no contaba con la documentación exigida por ley para funcionar, por lo que fue clausurado de manera inmediata.

Durante la inspección, se secuestraron 25 motocicletas de distintas marcas y modelos, entre ellas Honda, Yamaha, Gilera y Motomel, muchas de ellas incompletas, sin motor o con faltantes de piezas mecánicas. Ninguna de ellas tenía documentación que permitiera acreditar su origen. Además, se detectó una moto armada con partes de diferentes rodados, con numeración de cuadro.

En el lugar también se incautó una gran cantidad de repuestos y piezas sueltas, entre ellos asientos, plásticos, caños de escape, barrales, tanques de combustible, tapas de cilindro y llantas, lo que refuerza la hipótesis de que el sitio funcionaba como un punto de desguace y reventa informal de partes de motovehículos. Las actuaciones quedaron a cargo de la UFI N°11 del Departamento Judicial La Plata, que instruyó una causa por infracción al artículo 289 del Código Penal (adulteración y supresión de numeración registral), encubrimiento y violaciones a las leyes que regulan la actividad de talleres y el registro de autopartes.