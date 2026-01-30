Ya son 111 las muertes por el fentanilo adulterado

La causa por el fentanilo contaminado sumó en las últimas horas un dato estremecedor: para la Justicia federal, el número de víctimas fatales asciende a 111 personas, mientras que otras 48 lograron sobrevivir a las infecciones provocadas por el medicamento adulterado. En total, se investigan 159 casos clínicos vinculados a las partidas contaminadas del potente opioide de uso hospitalario.

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, remitió al Cuerpo Médico Forense el listado que, por ahora, es considerado el más completo desde que estalló el escándalo sanitario. El magistrado también anticipó nuevas medidas judiciales e indagatorias, en una causa que ya se consolidó como una de las tragedias sanitarias más graves del país.

La Plata ocupa un lugar central en la investigación. En esta ciudad se detectaron las primeras irregularidades y se produjo un punto de quiebre en el expediente. En el Hospital Italiano platense murieron al menos 18 pacientes como consecuencia directa del suministro del fentanilo contaminado, según quedó acreditado en la causa judicial. Desde esa institución se denunció el caso y se inició una reconstrucción que luego se extendió a centros de salud de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, siempre bajo la órbita del juzgado.

El medicamento adulterado había sido elaborado y distribuido por los laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group, vinculados al empresario Ariel García Furfaro. El empresario se encuentra procesado y con prisión preventiva, al igual que su hermano Diego García Furfaro, mientras que su madre, Nilda, cumple arresto domiciliario. En total, son 14 los procesados en la causa, todas con apelaciones pendientes ante la Cámara Federal de La Plata.

Las pericias incorporadas al expediente confirmaron que las ampollas de fentanilo estaban contaminadas con bacterias altamente peligrosas y multirresistentes, como Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y Ralstonia mannitolilytica. Estos microorganismos, según los expertos, incrementaron de manera significativa el riesgo de muerte en pacientes críticos, muchos de ellos internados en terapia intensiva por otras patologías.

Un informe reciente del Cuerpo Médico Forense determinó que en al menos 14 de los últimos 23 casos analizados, los pacientes atravesaron procesos infecciosos directamente vinculados a esas bacterias. En total, ya son 52 los casos con infecciones asociadas al fentanilo, sobre 77 historias clínicas peritadas en profundidad.

Desde el entorno del juez Kreplak no descartan que la cifra de fallecidos pueda ser aún mayor, debido a la falta de diagnósticos bacteriológicos y a la deficiente documentación en clínicas y hospitales. En ese contexto, el magistrado reclamó avanzar hacia un sistema unificado y digital de historias clínicas, al advertir que la fragmentación de los registros impide dimensionar la tragedia y complica la investigación judicial. Con una expectativa de pena que podría oscilar entre 10 y 25 años de prisión para los responsables, la causa continúa abierta y en expansión.