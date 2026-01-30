Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Una estadística que duele en el inicio de 2026

Cada cinco días muere un motociclista en la Región

Matías Gómez Andradez falleció tras un choque en 13 y 94. Su muerte elevó a seis las víctimas fatales en moto en lo que va del año

Cada cinco días muere un motociclista en la Región

Matías Gómez Andradez, el motociclista de 26 años fallecido / EL DIA

30 de Enero de 2026 | 02:09
La inseguridad vial volvió a golpear con fuerza a la Región y sumó una nueva víctima fatal. Un motociclista de 26 años que permanecía internado en estado crítico desde hacía tres días murió en las últimas horas en el Hospital San Martín de La Plata, elevando a seis el número de fallecidos en siniestros de tránsito en lo que va del año, todos ellos motociclistas.

La víctima fue identificada como Matías Gómez Andradez, quien había resultado gravemente herido el pasado 26 de enero tras protagonizar un choque en la intersección de 13 y 94, en Villa Elvira. En ese lugar colisionaron una camioneta Peugeot Partner y una motocicleta 650 cc. En un primer momento, el parte policial indicó que las lesiones no revestían gravedad, pero su cuadro se agravó con el correr de las horas y debió ser internado en terapia intensiva, donde finalmente falleció.

Con su muerte, la causa continúa caratulada como “lesiones culposas”, aunque no se descarta que la calificación legal pueda modificarse a medida que avance la pesquisa. El hecho se encuentra bajo investigación de las autoridades judiciales competentes, con intervención de la morgue judicial.

La cifra estremece: seis motociclistas fallecidos en apenas 29 días, lo que representa una muerte cada cinco días en promedio. Si bien la estadística estricta se concentra en víctimas que circulaban en moto, el número total de fallecidos por siniestros viales en la Región asciende a siete, ya que en los últimos días también murió un delincuente que intentaba fugarse y colisionó en la zona de San Carlos.

La tendencia no es nueva, pero sí cada vez más marcada. Durante 2025, La Plata, Berisso y Ensenada cerraron el año con alrededor de 80 muertes en accidentes de tránsito, el registro más alto de los últimos tres años. Más del 60% de las víctimas fueron motociclistas o acompañantes, confirmando que las motos continúan siendo el eslabón más vulnerable del sistema vial.

Especialistas en seguridad vial advierten que la predominancia de motociclistas entre las víctimas responde a múltiples factores: la exposición directa del cuerpo ante cualquier impacto, el incumplimiento de normas básicas de seguridad y conductas de riesgo que se repiten. Relevamientos realizados por organizaciones civiles en la ciudad revelaron que una alta proporción de motociclistas circula sin casco o lo utiliza de manera incorrecta, además de detectar cruces con semáforos en rojo, exceso de velocidad y circulación nocturna sin luces reglamentarias.

Mientras las estadísticas siguen creciendo, cada nuevo siniestro fatal vuelve a exponer una problemática que parece no encontrar freno. El inicio de 2026, con seis motociclistas muertos en menos de un mes, vuelve a encender una señal de alarma temprana que se suma a un historial reciente marcado por cifras récord. Cabe mencionar que tras el deceso de Andradez, familiares y amigos lamentaron su trágica partida.

 

