La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Loma
Lotes ilegales: afirman que labran un acta de contravención por día
El comercio en Los Hornos se expande más allá de la avenida 137
Otro fin de semana con cortes de tránsito por la filmación de la miniserie
La necesidad de regularizar la entrega de medicamentos a jubilados nacionales
Rechazan suspender el DNU que habilita a la SIDE a detener personas
Mercado Libre y Temu llevan su disputa a la Corte por promociones
Enojo de historiadores por el traslado del sable de San Martín
Murió “Beto” Pianelli, el sindicalista que lideraba a los Metrodelegados
Los electrodomésticos repuntan de la mano del consumo de línea blanca
Afirman que continúan las obras en las escuelas de cara al inicio del ciclo lectivo
El factor psicológico, clave en las estafas virtuales en La Plata
VIDEO. El chapuzón salió caro: un caballo ajeno en la pileta
Jubilados ya pueden anotarse en los talleres de verano que organiza Pami
Actividades: milonga en Malvinas, colonia de arte, murga y clases de tela
Juicio por el crimen de Kim: “La Justicia sabe que no es un caso más”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Lo que parece una escena insólita y casi pintoresca es motivo de indignación. Un video filmado por vecinos del barrio “Los Cerezos 2”, de Los Hornos, muestra el momento en que un caballo -que habría escapado de un club de polo cercano junto a varios ejemplares más- se encuentra dentro de una pileta de fibra recién instalada. El animal, en su intento por salir, provocó roturas que le costarán mucho a los propietarios, según la queja.
La problemática se concentra en la zona de calle 161 entre 74 y 76, donde las familias aseguran vivir en un estado de inquietud constante. Según el relato de los frentistas, la presencia de caballos sueltos no es un hecho aislado, sino una situación recurrente que afecta especialmente a quienes se encuentran en pleno proceso de construcción de sus hogares.
A pesar de los reiterados intentos de diálogo con los presuntos responsables del cuidado de los animales, los vecinos sostienen que la situación no ha cambiado. El ingreso de los equinos a los terrenos privados no solo pondría en riesgo la seguridad de las personas, sino que ya habría generado perjuicios materiales concretos en perímetros e instalaciones domésticas.
En diálogo con EL DIA, Mailén, una de las vecinas damnificadas por la situación, expresó el malestar que recorre el barrio: “Queremos hacerlo visible para que tomen reconsideración y no entren más. Ya lo hemos charlado en varias ocasiones y por el momento no obtuvimos solución. ¡Imaginate gastar tanto dinero para poner la pileta nueva y que un caballo te la rompa!”.
uno de los “intrusos” en la pileta de una casa en los hornos / video
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí