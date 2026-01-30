Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Daño y reclamo

El chapuzón salió caro: un caballo ajeno en la pileta

30 de Enero de 2026 | 02:16
Edición impresa

Lo que parece una escena insólita y casi pintoresca es motivo de indignación. Un video filmado por vecinos del barrio “Los Cerezos 2”, de Los Hornos, muestra el momento en que un caballo -que habría escapado de un club de polo cercano junto a varios ejemplares más- se encuentra dentro de una pileta de fibra recién instalada. El animal, en su intento por salir, provocó roturas que le costarán mucho a los propietarios, según la queja.

La problemática se concentra en la zona de calle 161 entre 74 y 76, donde las familias aseguran vivir en un estado de inquietud constante. Según el relato de los frentistas, la presencia de caballos sueltos no es un hecho aislado, sino una situación recurrente que afecta especialmente a quienes se encuentran en pleno proceso de construcción de sus hogares.

A pesar de los reiterados intentos de diálogo con los presuntos responsables del cuidado de los animales, los vecinos sostienen que la situación no ha cambiado. El ingreso de los equinos a los terrenos privados no solo pondría en riesgo la seguridad de las personas, sino que ya habría generado perjuicios materiales concretos en perímetros e instalaciones domésticas.

En diálogo con EL DIA, Mailén, una de las vecinas damnificadas por la situación, expresó el malestar que recorre el barrio: “Queremos hacerlo visible para que tomen reconsideración y no entren más. Ya lo hemos charlado en varias ocasiones y por el momento no obtuvimos solución. ¡Imaginate gastar tanto dinero para poner la pileta nueva y que un caballo te la rompa!”.

 

Multimedia

uno de los “intrusos” en la pileta de una casa en los hornos / video

