Mercado Libre y Temu llevan su disputa a la Corte por promociones

La pelea entre Mercado Libre y la plataforma china Temu sumó un nuevo capítulo judicial y llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ahora debe resolver qué tribunal se hará cargo del expediente. El conflicto gira en torno a acusaciones de publicidad engañosa y competencia desleal en el mercado local de comercio electrónico.
La controversia comenzó en julio de 2025, cuando la empresa fundada por Marcos Galperín presentó una denuncia ante la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno, dependiente del Ministerio de Economía. Allí sostuvo que Temu ofrecía rebajas de hasta el 100% y productos “gratis” sujetos a condiciones que no se informaban con claridad desde el inicio de la operación.
Según la presentación, esas promociones generaban expectativas falsas en los consumidores y alteraban las reglas de competencia. También cuestionó la existencia de requisitos que aparecían al final del proceso de compra, como montos mínimos, costos adicionales y gastos de envío, lo que modificaba de hecho el beneficio publicitado.
El organismo oficial tomó intervención y sancionó a la firma asiática. Además, ordenó el cese de publicidades que promocionaran bienes gratuitos, descuentos extremos o reembolsos condicionados a nuevas compras o a mecanismos que dilataran la obtención del beneficio. La medida impactó en un contexto de fuerte expansión de plataformas que canalizan importaciones de bajo costo desde Asia.
Temu rechazó la sanción y apeló la decisión. Argumentó que la resolución resultó irregular, que se vulneró su derecho de defensa y que no se respetaron instancias formales del procedimiento. En su descargo, negó las acusaciones y sostuvo que la denuncia buscó frenar a un competidor con precios más bajos en un mercado donde Mercado Libre mantiene una posición dominante.
El expediente judicial quedó atrapado en un conflicto de competencia. El caso ingresó primero en el fuero Civil y Comercial Federal, cuyos jueces entendieron que, al tratarse de la revisión de un acto administrativo, debía intervenir el fuero Contencioso Administrativo Federal. Sin embargo, este segundo tribunal también se declaró incompetente y señaló que las normas asignan a la justicia Civil y Comercial Federal las cuestiones vinculadas con lealtad comercial y defensa de la competencia.
Ante el rechazo de ambos fueros, se configuró un conflicto negativo de competencia. Ningún tribunal avanzó sobre la cautelar solicitada por Temu para frenar el proceso administrativo ni sobre el fondo de la discusión.
