Política y Economía |La interna por la conducción partidaria en la provincia

Se calienta la pelea en el PJ y ahora asoma Máximo Kirchner

El sector de Kicillof ratificó que impulsará a Verónica Magario. La Cámpora agita el nombre de su jefe a diez días del cierre de listas

Se calienta la pelea en el PJ y ahora asoma Máximo Kirchner

Kicillof reunió a su tropa en medio de la pelea por el PJ/eldia

30 de Enero de 2026 | 02:27
Edición impresa

La disputa en el peronismo se asoma a los días de definiciones sin un acuerdo a la vista. El domingo 8 de febrero es la fecha tope para la presentación de las listas de cara a la elección interna y ayer desde ambos campamentos en pugna endurecieron sus posturas.

Por el lado del sector que lidera Axel Kicillof se ratificaron dos posiciones. La primera, que quiere que un dirigente de su sector sea el próximo presidente del PJ bonaerense. La segunda, que el nombre que busca poner en juego es el de la vicegobernadora Verónica Magario.

La novedad llegó, de alguna forma, desde el kirchnerismo donde reinaba un silencio táctico de cara a la pulseada con Kicillof. La encargada de romperlo fue la funcionaria provincial Florencia Saintout, quien afirmó que Máximo Kirchner debería continuar al frente del partido.

Hasta el momento se venía especulando con que el hijo de la ex presidenta podría optar por empujar un intendente aliado a La Cámpora como el lomense Federico Otermín. Por eso ayer sorprendió la presidenta del Instituto Cultural con el apellido Kirchner para dar esa batalla.

Ambas posiciones se terminaron endureciendo ayer en lo que pareció el despliegue de una táctica de negociación. Porque, en definitiva, son pocos los dirigentes que auspician que la interna peronista efectivamente se realice y que Kicillof y La Cámpora diriman supremacía en la elección convocada para el 15 de marzo.

El Gobernador reunió ayer en la Residencia oficial a algunos ministros, intendentes y dirigentes territoriales que integran el Movimiento Derecho al Futuro. Estuvieron, entre otros, Carlos Bianco (Gobierno), Gabriel Katopodis (Infraestructura), Agustina Vila (Secretaria General), Javier Rodríguez (Asuntos Agrarios) y Walter Correa (Trabajo). Por el lado de la territorialidad kicillofista participaron Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Fernando Espinoza (La Matanza); Pablo Descalzo (Ituzaingó) y Lucas Ghi (Morón), además del diputado provincial Mariano Cascallares. Magario también estuvo en el cónclave.

RATIFICACION

Luego de la reunión, asado de por medio, trascendió que el nombre de la vicegobernadora sigue picando en punta en el esquema del MDF. Si bien es el que suena con más insistencia, en el bolillero de alternativas aparecen otros como Julio Alak (La Plata), Katopodis y Alberto Descalzo, ex alcalde de Ituzaingó, entre otros.

Pero la novedad en la trama de esta novela peronista la aportó Saintout. “Es muy importante ver qué peronismo queremos discutir, para qué lo queremos. Eso es lo que tenemos que discutir. ¿Qué queremos? Un peronismo conservador, un peronismo mascota del poder. Queremos un peronismo transformador, que se banque discutir con el poder, que no es solamente discutir con Milei”, arrancó.

Luego, pidió por la continuidad de Máximo en el PJ bonaerense: “Tenemos que discutir qué queremos en el 2027. Justamente yo quiero un Kirchner”.

“Máximo es más que un nombre. Es Kirchner. Y además ha honrado ser Kirchner. Porque podría ser uno que come sushi en no se sabe dónde. Es un compañero que trabaja permanentemente en la construcción de consensos. Que garantiza unidad y que lo han estigmatizado tremendamente y eso no lo podemos permitir”, sostuvo la titular del Instituto Cultural.

“¿Cómo que todos no estamos discutiendo proyectos pero asumimos naturalmente que Kirchner en el PJ ya no es?”, concluyó en una críticas al kicillofismo.

otra alternativa

En medio del endurecimiento de posiciones, también aparece el nombre de la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, vinculada al Movimiento Evita. Si bien también habla de consenso, no descarta competir.

Cerca de la jefa comunal aseguran que si el nombre de Magario no llega por consenso, la dirigente cercana a Emilio Pérsico presentará lista.

Fernández es actualmente vicepresidencia segunda del partido, y hay distintas voces dentro del peronismo que afirman que el amague de competencia apunta a conservar los espacios de poder que el Evita tienen en la estructura del PJ bonaerense.

La tensión con Magario y el peronismo de La Matanza no es nueva. De hecho, en las Primarias de 2023 Pérsico impulsó una lista propia dentro del Frente de Todos que encabezó su pareja, Patricia “Colo” Cubría. Desafió al entonces candidato y actual intendente Fernando Espinoza. Terminó perdiendo de forma más que holgada.

 

