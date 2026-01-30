Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Apuntan a una desarrolladora clandestina denominada “grupo futuro”

Lotes ilegales: afirman que labran un acta de contravención por día

Siguen haciendo operativos por la oferta de terrenos en zonas rurales en torno a la ruta 36. Ampliarán la denuncia penal

Lotes ilegales: afirman que labran un acta de contravención por día
Laura Romoli

Laura Romoli
lromoli@eldia.com

30 de Enero de 2026 | 02:25
Edición impresa

A pesar de la denuncia penal que el Municipio radicó en la justicia a mediados de mes por la comercialización de terrenos ilegales, las tareas de inspección y sanciones ante intentos de desarrollos urbanos en zonas rurales no frenaron en todo en enero y, afirman, se labraron, al menos, un acta por día.

En ese contexto es que ayer desde la Comuna anticiparon que la semana próxima, cuando finalice la feria judicial, se presentará una ampliación de la denuncia que investiga el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta por los presuntos delitos de “estafa” y “desobediencia”.

Como viene publicando EL DIA, funcionarios de la Comuna detectaron la oferta de terrenos para vivienda en nueve barriadas ilegales, todas en torno a la ruta 36. La zona corresponde al cordón frutihortícola y tiene indicadores de producción rural, por lo que, según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) sancionado el año pasado por el Concejo Deliberante, no corresponde su subdivisión o edificación para viviendas.

Desde la subsecretaría de Ordenamiento Territorial, a cargo de Eugenia Rodríguez Daneri, explicaron que la Comuna efectuó numerosas clausuras de obras ilegales que se encontraban en pleno desarrollo. Y que, cuando se viola una sanción reiterada, el criterio del Municipio es de acusar a esos propietarios y desarrolladores de “desobediencia” e incorporarlos en la causa judicial para la investigación del fiscal.

Luego de subrayar de que el encargado de investigar es el Poder Judicial, desde el Municipio apuntaron contra el denominado “Grupo Futuro Propiedades”, como una red que opera de forma ilegal en la comercialización de lotes no autorizados y que “estarían incurriendo en el delito de estafa en nuestra ciudad y en otros distritos del Conurbano”.

“No tienen personería jurídica y ofrecen bajo ese nombre de fantasía a través de las redes sociales, la comercialización de terrenos en propiedades que son indivisas, lo que está prohibido y representa un delito”, insistió Rodríguez Daneri.

Funcionarios de la Comuna afirmaron haber detectado en los últimos días que esta desarrolladora poseería dos puestos donde ofrece esta clase de lotes en la feria “Paseo del Oeste”, ubicada en la ruta 36, intersección con la calle 517, un dato que también fue añadido a la ampliación de la denuncia penal que se presentará en los próximos días.

Con todo, afirmaron, el intento de avanzar con desarrollos ilegales prosiguió en esta segunda quincena de enero, motivo por el que en ese período se vinieron labrando un acta por día por distintos tipos de contravención en ese sentido. En estos operativos, los funcionarios e inspectores municipales encuentran obras de trazado de calles, colocación de postes de iluminación urbana y otros trabajos correspondientes a un desarrollo urbano, prohibido para el área rural, protegida por ordenanza.

CRECEN LAS CONSULTAS

La titular de Ordenamiento Territorial municipal había llamado durante una visita a la redacción de EL DIA a que los interesados y presuntos compradores de tierra para vivienda consulten con su área, ante la duda de hallarse ante una posible estafa.

Consultada al respecto, afirmó que en los últimos 10 días el Municipio recibió unas 50 consultas de las que el 80 por ciento tenía que ver con lotes a la venta en zona rural. Es decir, potenciales y presuntas comercializaciones ilegales.

Además, sostuvo que la ampliación de la denuncia a presentar contempla, además, la individualización de personas apuntadas como relacionadas con la agencia “Grupo Futuro” o que se vinculan de algún modo a la presunta comercialización de los campos en cuestión para su subdivisión.

Rodríguez Daneri había advertido a este diario que la responsabilidad por este tipo de operaciones recae sobre los propietarios de las tierras y, en el caso de la publicidad engañosa, también sobre aquellos que buscan su comercialización. Y contó que “el Municipio recopila esas pruebas y las presentaremos en la justicia para que sea la justicia la que investigue. En otros casos, a los propietarios de tierras que están desoyendo la normativa municipal, se les aplicará severas multas”.

En ese contexto, se refirió a los potenciales compradores de parcelas en áreas rurales y aclaró que “a veces los vendedores les prometen que la habilitación de ese desarrollo se está tramitando y que va a avanzar en unos meses. Pero tienen que saber que, por más que puedan edificar, nunca van a tener agua potable ni cloacas porque no corresponden en esas zonas”.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

