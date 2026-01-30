La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Loma
Lotes ilegales: afirman que labran un acta de contravención por día
El comercio en Los Hornos se expande más allá de la avenida 137
Otro fin de semana con cortes de tránsito por la filmación de la miniserie
La necesidad de regularizar la entrega de medicamentos a jubilados nacionales
Rechazan suspender el DNU que habilita a la SIDE a detener personas
Mercado Libre y Temu llevan su disputa a la Corte por promociones
Enojo de historiadores por el traslado del sable de San Martín
Murió “Beto” Pianelli, el sindicalista que lideraba a los Metrodelegados
Los electrodomésticos repuntan de la mano del consumo de línea blanca
Afirman que continúan las obras en las escuelas de cara al inicio del ciclo lectivo
El factor psicológico, clave en las estafas virtuales en La Plata
VIDEO. El chapuzón salió caro: un caballo ajeno en la pileta
Jubilados ya pueden anotarse en los talleres de verano que organiza Pami
Actividades: milonga en Malvinas, colonia de arte, murga y clases de tela
Juicio por el crimen de Kim: “La Justicia sabe que no es un caso más”
■ HOY
MÚSICA
Dúo Musikarma.- A las 21 en La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Música internacional con Cristina Curubeto en voz, y Eduardo Sgro en piano. Gratis.
Gatos afuera: Se va el camello + Caracol a contramano.- A las 19 en 17 y 71.
Gateo.- Desde las 24 en 17 y 71, con La Puta Ama DJ y Suicidarce.
Ciclo un verano.- A las 21 en Guajira, 49 entre 4 y 5, con Chicago Outfit, Mangxs y Teo Roux.
Ciclo ardiente.- Desde las 24 en Guajira, 49 entre 4 y 5, con DJ Uriel GM: set extendido. Gratis hasta las 2.
La Bici en la vereda: edición cantautores.- A las 19 en La Bicicletería, 40 y 117. Con Jelwishena, Maria Torpe, Ismael Raboso. Musicaliza: Hermarache DJ. Gratis.
Farb/Gamallo Cuarteto.- A las 21 en diagonal 93 N52, City Bell.
Festi Pura.- A las 21 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61, con @tamburomalato, F20, Aryelo, Tardes Polares y Pastafrola. Gratis.
TEATRO
Sociedad Platense de Stand Up.- A las 22 en Tres Empanadas Comedia, 43 y 22, con Rubén Vaena y Checho Falco.
Humorisimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19. Espectáculo de transformismo y humor.
ACTIVIDADES
Feria del Playón.- Desde las 18 en Meridiano V, 17 y 71. Gratis.
Walking Tour: Ciudad de Película.- A las 10.30 con salida desde la Piedra Fundacional de Plaza Moreno.
■ MAÑANA
MÚSICA
Fiesta ricotera en Ensenada.- A las 21 en el Mirador Néstor Kirchner, Cno. Alte. Brown y diagonal 74, a cargo de Tarea Fina. Gratis.
Mostruo + Ciruelo.- A las 21 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61.
Fiesta incógnita.- A las 24 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61.
Ricardo Parisi.- A las 21 en Esquina Bodegón, 2 y 63.
Milonga de la Plaza – Edición Verano.- Desde las 21 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51. A la gorra.
El peñón del rock.- A las 21 en Centro Cultural Lobos, 13 entre 527 y 528, junto a Gonzalo Caravillano y La Misma red. Gratis.
Pérez + Bisturí.- A las 22 en Guajira, 49 entre 4 y 5.
Leandro García Grupo.- A las 21 en Diagonal 93 N°52, City Bell.
Salsa en el playón.- A las 21.30 en el playón de Meridiano V, 17 y 71. A la gorra.
Festival benéfico.- Desde las 12 en Montevideo y 93, Berisso, se presentan Alejo y los Auténticos Pasteles Verdes y otros artistas.
Trío Más Gio.- A las 19 en el playón de Meridiano V, 17 y 71, a cargo de Martinez / Miguel / Gomez / D’Angelo. A la gorra.
TEATRO
Humorísimas.- A las 22.30 en 12 y 72, presenta sus grandes éxitos.
ACTIVIDADES
Walking Tour: Paseo del Bosque.- A las 10.30 parte de la Puerta de ingreso al Bioparque. Gratis.
Feria del Playón.- Desde las 18 en Meridiano V, 17 y 71. Gratis.
■ DOMINGO
MÚSICA
Bontarios.- A las 20 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.
Leandro García Grupo.- A las 21 en diagonal 93 Nº 52, City Bell.
Festival benéfico.- Desde las 12 en Montevideo y 93, Berisso, se presentan Matías Serrano, Ceferino Céspedes, Andrea Silvestro, Daniel Bru, Walter Rodríguez, Jhoana Moreno y Nahiara Rodriguez, José Piedra Nuñez y La Triada, además de grupos de danzas.
CINE
Trabajo para César.- A las 20.30 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51. Gratis.
ACTIVIDADES
Walking tour: Mitos y Leyendas de La Plata.- A las 10:30 parte desde la Piedra Fundacional – Plaza Moreno. Gratis.
“Sociedad platense de stand up”
“trabajo para césar”
mostruo
humorísimas
