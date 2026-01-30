Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Viaja mañana y firma contrato por tres años

Cetré arma las valijas y parte rumbo a Brasil

30 de Enero de 2026 | 02:48
Edición impresa

Edwuin Cetré tiene todo arreglado para transformarse en nuevo jugador de Athletico Paranaense. Mañana viajará a Brasil para firmar un contrato por tres temporadas.

Luego de no ser considerado en el último partido ante Boca, el extremo estuvo presente en uno de los palcos del Estadio UNO, en lo que significó el inicio de su despedida del club con el que fue cuatro veces campeón.

Tras pulir los últimos detalles, el conjunto brasileño acordó la compra del pase del colombiano en seis millones de dólares, luego del entendimiento entre las partes dueñas de su ficha.

De esta manera, Estudiantes, propietario del 50 por ciento de los derechos económicos, recibirá una suma cercana a los tres millones de dólares —el resto pertenece a Independiente Medellín— por el futbolista que arribó a la ciudad de las diagonales a comienzos de 2024. Desde su llegada, Cetré disputó 86 partidos y convirtió 12 goles.

Según fuentes cercanas al oriundo de Cali, el atacante viajará mañana para realizarse la revisión médica y posteriormente estampar la firma que lo vinculará al club de Curitiba por tres años.

Además, en las próximas horas, Cetré se despedirá de sus compañeros y se espera que Estudiantes oficialice la operación a través de sus canales institucionales.

