La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Loma
Lotes ilegales: afirman que labran un acta de contravención por día
El comercio en Los Hornos se expande más allá de la avenida 137
Otro fin de semana con cortes de tránsito por la filmación de la miniserie
La necesidad de regularizar la entrega de medicamentos a jubilados nacionales
Rechazan suspender el DNU que habilita a la SIDE a detener personas
Mercado Libre y Temu llevan su disputa a la Corte por promociones
Enojo de historiadores por el traslado del sable de San Martín
Murió “Beto” Pianelli, el sindicalista que lideraba a los Metrodelegados
Los electrodomésticos repuntan de la mano del consumo de línea blanca
Afirman que continúan las obras en las escuelas de cara al inicio del ciclo lectivo
El factor psicológico, clave en las estafas virtuales en La Plata
VIDEO. El chapuzón salió caro: un caballo ajeno en la pileta
Jubilados ya pueden anotarse en los talleres de verano que organiza Pami
Actividades: milonga en Malvinas, colonia de arte, murga y clases de tela
Juicio por el crimen de Kim: “La Justicia sabe que no es un caso más”
Golpe a la mafia de las motos: operativo clave en medio de la ola de robos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El emblemático sable corvo que acompañó al General José de San Martín en las guerras de la independencia vuelve a estar en el centro de una disputa que trasciende lo simbólico. Tras conocerse la decisión administrativa del gobierno de Javier Milei de trasladar el arma desde el Museo Histórico Nacional (MHN) hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo, la comunidad académica alzó su voz de alerta.
La Asociación Argentina de Investigadores en Historia (AsAIH) expresó su más enérgico rechazo a la medida, calificándola como un error en términos de política cultural y conservación. Según los investigadores, esta decisión despoja a la pieza de su carácter de “bien público” para devolverla a un ámbito estrictamente militar.
Uno de los puntos centrales del reclamo radica en la accesibilidad. “El patrimonio histórico de esta magnitud debe ser custodiado por instituciones civiles que garanticen el acceso irrestricto de toda la ciudadanía”, explicaron desde la entidad. Para los investigadores, el museo -ubicado en el Parque Lezama- es el entorno natural para la pieza, ya que cuenta con:
Expertos en conservación: Profesionales formados en la preservación de metales y materiales orgánicos de casi 200 años de antigüedad.
Protocolos de exhibición: Una infraestructura diseñada para que miles de personas, escolares y turistas puedan observar la pieza diariamente sin las restricciones de seguridad propias de una unidad militar.
Contexto histórico: La integración del sable en una narrativa que explica la libertad americana más allá del campo de batalla.
LE PUEDE INTERESAR
Murió “Beto” Pianelli, el sindicalista que lideraba a los Metrodelegados
LE PUEDE INTERESAR
Protesta en el ministerio de Desarrollo de la Comunidad
La historia del sable es, en sí misma, una cronología de las tensiones políticas del país. Luego de ser donado por San Martín a Juan Manuel de Rosas y posteriormente entregado al Museo Histórico por los descendientes de este último, la pieza sufrió dos robos en la década de 1960 por parte de la militancia de la Juventud Peronista.
Tras años de permanecer bajo custodia del Ejército, en 2015 se había logrado su restitución al Museo Histórico Nacional, en una sala especialmente acondicionada. El acto había sido encabezado por la entonces presidenta Cristina Kirchner, quien buscó resaltar el peso simbólico y político del emblemático objeto perteneciente al Libertador.
La AsAIH sostiene que revertir este proceso implica un retroceso en la profesionalización de la gestión cultural en Argentina.
“El sable es un símbolo de soberanía y ciudadanía, no un objeto de culto exclusivo de una fuerza armada”, concluye el posicionamiento de los historiadores, quienes instan a las autoridades a revisar la medida para asegurar que el “padre de la patria” siga perteneciendo, “ante todo, a su pueblo”.
El sable corvo de San Martín, en el museo histórico / web
Óleo José de San Martín, libertador del Perú de Daniel Hernández, 1919
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí