Política y Economía |"Es un retroceso patrimonial"

Enojo de historiadores por el traslado del sable de San Martín

Enojo de historiadores por el traslado del sable de San Martín

El sable corvo de San Martín, en el museo histórico / web

30 de Enero de 2026 | 02:23
Edición impresa

El emblemático sable corvo que acompañó al General José de San Martín en las guerras de la independencia vuelve a estar en el centro de una disputa que trasciende lo simbólico. Tras conocerse la decisión administrativa del gobierno de Javier Milei de trasladar el arma desde el Museo Histórico Nacional (MHN) hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo, la comunidad académica alzó su voz de alerta.

La Asociación Argentina de Investigadores en Historia (AsAIH) expresó su más enérgico rechazo a la medida, calificándola como un error en términos de política cultural y conservación. Según los investigadores, esta decisión despoja a la pieza de su carácter de “bien público” para devolverla a un ámbito estrictamente militar.

La custodia civil vs. la custodia militar

Uno de los puntos centrales del reclamo radica en la accesibilidad. “El patrimonio histórico de esta magnitud debe ser custodiado por instituciones civiles que garanticen el acceso irrestricto de toda la ciudadanía”, explicaron desde la entidad. Para los investigadores, el museo -ubicado en el Parque Lezama- es el entorno natural para la pieza, ya que cuenta con:

Expertos en conservación: Profesionales formados en la preservación de metales y materiales orgánicos de casi 200 años de antigüedad.

Protocolos de exhibición: Una infraestructura diseñada para que miles de personas, escolares y turistas puedan observar la pieza diariamente sin las restricciones de seguridad propias de una unidad militar.

Contexto histórico: La integración del sable en una narrativa que explica la libertad americana más allá del campo de batalla.

Un símbolo en disputa

La historia del sable es, en sí misma, una cronología de las tensiones políticas del país. Luego de ser donado por San Martín a Juan Manuel de Rosas y posteriormente entregado al Museo Histórico por los descendientes de este último, la pieza sufrió dos robos en la década de 1960 por parte de la militancia de la Juventud Peronista.

Tras años de permanecer bajo custodia del Ejército, en 2015 se había logrado su restitución al Museo Histórico Nacional, en una sala especialmente acondicionada. El acto había sido encabezado por la entonces presidenta Cristina Kirchner, quien buscó resaltar el peso simbólico y político del emblemático objeto perteneciente al Libertador.

La AsAIH sostiene que revertir este proceso implica un retroceso en la profesionalización de la gestión cultural en Argentina.

“El sable es un símbolo de soberanía y ciudadanía, no un objeto de culto exclusivo de una fuerza armada”, concluye el posicionamiento de los historiadores, quienes instan a las autoridades a revisar la medida para asegurar que el “padre de la patria” siga perteneciendo, “ante todo, a su pueblo”.

 

Multimedia

El sable corvo de San Martín, en el museo histórico / web

Óleo José de San Martín, libertador del Perú de Daniel Hernández, 1919

