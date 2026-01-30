Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |El crecimiento del centro comercial

El comercio en Los Hornos se expande más allá de la avenida 137

Más de medio centenar de locales de rubros variados se fueron instalando en las calles transversales, hacia136 y 138

El comercio en Los Hornos se expande más allá de la avenida 137

en las transversales a 137 predominan los locales chicos / g. calvelo

30 de Enero de 2026 | 02:19
Edición impresa

La postal comercial de Los Hornos suele armarse con la avenida 137. Sin embargo, en los últimos años, las calles transversales, entre 60 y 66, comenzaron a incorporar negocios que conviven y se intercalan con viviendas particulares. A la vez, aunque en menor medida, esta dinámica también se extendió en dirección a calle 70.

A diferencia de la avenida principal, al caminar por estas cuadras que la cruzan hacia 136 ó 138 se percibe otro ritmo. Aunque estén a pocos pasos, el movimiento es distinto: la zona queda lejos del apuro y del ruido de la avenida. Se vuelve más barrial.

En estas calles la actividad comercial es más fragmentada. No hay una sucesión continua de vidrieras como sucede sobre 137, sino que los locales se mezclan con las viviendas familiares.

Gastón Cello, presidente de la Asociación Comercial Los Hornos (ACLHO), explicó a este diario que, según un relevamiento reciente realizado junto a la Federación Empresarial de La Plata (FELP), sobre la avenida 137 funcionan alrededor de 300 comercios. Allí queda poco espacio. Mientras que en las calles laterales, en la zona comprendida entre 61 y 65 -sin contar las avenidas 60 y 66 donde la actividad comercial es mayor- existen unos 60 locales.

Si bien el proceso viene de hace tiempo, el dirigente comercial explicó que desde la pospandemia se registraron varias aperturas, sobre todo en las calles 63 y 64. Eso se asocia al avance de la 137 y a precios de alquiler más accesibles.

La cantidad de negocios varía según la cuadra, pero en general los locales se concentran a partir de la esquina de 137 en dirección a 136 o 138. A partir de allí, la actividad baja y los negocios se alternan con casas o la zona es netamente residencial. Esta configuración remite a la historia del propio corazón mercantil de la localidad, cuando hace cuatro décadas, a ambos lados del bulevar, solo había viviendas.

A su vez, cada cuadra concentra entre 10 y 26 negocios, aproximadamente, con predominio del rubro indumentaria, que aparece como la actividad más frecuente de la zona.

Sobre las calles 61 y 62 predominan las casas y la actividad económica es menor. La oferta se compone, en su mayoría, de servicios y propuestas de cercanía. Entre los servicios se destacan peluquerías y barberías, centros de estética, un laboratorio de análisis, un centro odontológico, tapicerías y talleres de compostura de calzado.

En cuanto a la venta minorista, se observan kioscos, almacenes, polirrubros, artículos de limpieza, regalerías, pet shops, accesorios de moda y una agencia de lotería. También aparecen actividades vinculadas a la comunicación visual, como imprentas y cartelería, además de una pizzería.

En cambio, en las calles 63, 64 y 65 se concentra la mayor actividad comercial. En estos tramos, las cuadras presentan una sucesión casi ininterrumpida de vidrieras hasta mitad de cuadra, con predominio de locales pequeños y medianos. No obstante, ante el crecimiento comercial de la zona empiezan a aparecer espacios de mayor porte.

En cuanto a los rubros, además de los ya mencionados, se incorporan dietéticas, locales de indumentaria infantil, mercerías, casas de lencería, servicios de reparación de celulares, ferreterías y salones de belleza, panaderías, librerías, entre otros.

Desde un local de venta de indumentaria ubicado sobre la calle 64, entre 133 y 137, Beatriz Elichondo Borde explicó a este diario que la extensión del centro comercial de Los Hornos hacia las calles transversales “se viene dando muy despacio, desde hace entre 15 y 20 años. Al principio era de una sola mano y ahora ya se extendió a ambas”.

En cuanto a la diferencia entre estar ubicado sobre la avenida 137 o en las calles que la cruzan, la comerciante explicó que “la gente del barrio sí recorre las calles transversales, pero a quienes vienen específicamente a la avenida 137 les cuesta ingresar. Por eso, colocamos distintos tipos de cartelería, tanto sobre la 137 como en el frente del local, para que se vea y para que quienes no son del barrio sepan que también hay opciones comerciales en las calles laterales”.

Otra cuestión es el valor de los alquileres, que varía mucho según la zona. “Por ejemplo, un local sobre la avenida 137 puede pagar alrededor de dos millones de pesos y vender hasta cuatro veces más que uno ubicado en una calle transversal, cuyo alquiler ronda los 500 mil pesos, porque por la avenida circula mucha más gente”, explicó Cello.

Por su parte, Mario, comerciante del rubro electrónica, tiene su negocio sobre la calle 65, entre 137 y 138, y consideró que la situación económica es difícil, aunque aseguró que Los Hornos continúa creciendo. Al señalar los locales a estrenar ubicados junto a su comercio, afirmó: “Todo esto antes era un paredón vacío, todo ciego”.

A su vez, sobre la avenida 137, pasada la calle 66 en dirección a la 70, el crecimiento aún no resulta tan notorio. Si bien hay comercios, predominan rubros básicos y esenciales, como ferreterías, verdulerías, vidrierías y almacenes, entre otros.

500.000
pesos. Es el valor aproximado en el que ronda el alquiler de los locales ubicados en las calles que cruzan la avenida 137, donde los precios parten desde el millón de pesos. La diferencia en los montos se explica por el caudal de circulación peatonal.

 

en las transversales a 137 predominan los locales chicos / g. calvelo

a metros de la 137, los alquileres pueden bajar a la mitad / g. calvelo

