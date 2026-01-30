Protesta en el ministerio de Desarrollo de la Comunidad

Un grupo de manifestantes vinculados a organizaciones sociales realizó una protesta en el Ministerio de Desarrollo para la

Comunidad, en 55 entre 6 y 7, en reclamo de alimentos. La movilización fue encabezada por la agrupación Coordinadora Barrial Resistencia. “Salimos a las calles para exigirle al gobierno de Kicillof la inmediata entrega de alimentos frescos, planes Barrios Bonaerenses y útiles escolares”, dijeron.

