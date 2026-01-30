Jubilados ya pueden anotarse en los talleres de verano que organiza Pami

La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
Pami abrió la inscripción a una nueva edición de los Cursos de Verano UPAMI 2026 en la ciudad de La Plata, con una propuesta de talleres gratuitos pensados para promover el aprendizaje, la creatividad y situaciones de bienestar.
Las actividades se desarrollan en articulación con distintas casas de estudio de la Ciudad y abarcan tanto disciplinas artísticas y tecnológicas como de estimulación cognitiva.
En conjunto con la Facultad de Artes, le ofrecen a los afiliados cursos de Pintura Decorativa, los días viernes de 10 a 12; la posibilidad de participar de un Cine Club, los jueves de 15 a 18 y un Taller de Lápices, los días viernes de 12.30 a 14.30. Todos los cursos se dictarán en la sede del edificio Karakachoff, ubicado en 48 Nº 582 (6 y 7).
También en el edificio Karakachoff, pero en colaboración con la Facultad de Psicología, Pami le propone a sus afiliados un taller de estimulación cognitiva llamado “Activamente”. Se brindará los días viernes de 9 a 11. En tanto que en calle 2 Nº 584 los miércoles de 10.30 a 12.30 se llevará a cabo el taller “Mente en Movimiento”.
Por su parte, la UTN Regional La Plata ofrece cursos intensivos de uso de celular (miércoles de 17 a 19) y redes sociales (lunes de 16 a 18), que se dictan en Av. 60 y 124, en Berisso.
Para más información los interesados pueden consultar en el sitio web pami.org.ar/talleresycursos/cursos-upami.
Además de las propuestas recreativas, el viernes 27 de febrero Pami llevará adelante una charla sobre tabaquismo, EPOC y apneas del sueño. El encuentro tendrá lugar a las 14.30 en la sede de Pami UGL decalle 7 Nº 170.
La charla estará a cargo del doctor Andrés Luis Echazarreta, reconocido especialista en Medicina Respiratoria, ex jefe del Servicio de Neumonología del Hospital San Juan de Dios, coordinador del estudio EPOCAR y coautor de las guías nacionales para el manejo de la EPOC.
