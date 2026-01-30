Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este viernes 30 de enero

Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Plata
Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Plata
Escuchar esta nota
Escuchar esta nota
El Súper Cartonazo de esta semana tiene un pozo acumulado de $3.000.00 tras quedar vacante la ronda que finalizó el pasado miércoles. Desde hoy, con la edición impresa del diario EL DIA, comenzaron a publicarse los números para jugar y ganar. El martes se definirá si hay nuevo ganador o bien se suma otro millón.
El juego que atrapa cada vez más a los lectores de EL DIA renovó las esperanzas ayer, jueves, con la publicación de un nuevo cupón.
Jugar es sencillo. Cada jueves se entregan los nuevos cupones con 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada siguiente, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en eldia.com.
Quien llene el cupón con todos los números, debe presentarse el martes antes de las 17hs. en las oficinas de EL DIA, Diagonal 80 Nº 815, con el cartón y el DNI para chequear los datos y acreditarse el pozo que está en juego. En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.
El Súper Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de eso modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.
