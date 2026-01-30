Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este viernes 30 de enero

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este viernes 30 de enero
30 de Enero de 2026 | 07:04

Escuchar esta nota

El Súper Cartonazo de esta semana tiene un pozo acumulado de $3.000.00 tras quedar vacante la ronda que finalizó el pasado miércoles. Desde hoy, con la edición impresa del diario EL DIA, comenzaron a publicarse los números para jugar y ganar. El martes se definirá si hay nuevo ganador o bien se suma otro millón.

El juego que atrapa cada vez más a los lectores de EL DIA renovó las esperanzas ayer, jueves, con la publicación de un nuevo cupón.

Los números de este viernes 30 de enero de 2026

Cómo jugar al Súper Cartonazo

Jugar es sencillo. Cada jueves se entregan los nuevos cupones con 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada siguiente, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en eldia.com.

Quien llene el cupón con todos los números, debe presentarse el martes antes de las 17hs. en las oficinas de EL DIA, Diagonal 80 Nº 815, con el cartón y el DNI para chequear los datos y acreditarse el pozo que está en juego. En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.

El Súper Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de eso modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.

LE PUEDE INTERESAR

Ya cortan el tránsito en centro de La Plata por la filmación de la miniserie

LE PUEDE INTERESAR

El comercio en Los Hornos se expande más allá de la avenida 137
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Jubilados ya pueden anotarse en los talleres de verano que organiza Pami

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este viernes 30 de enero

Ya cortan el tránsito en centro de La Plata por la filmación de la miniserie

Gimnasia: las facetas que mostró en las dos fechas iniciales

Cetré, ¿el último en irse?: jugada para sostener a figuras
+ Leidas

Cetré, ¿el último en irse?: jugada para sostener a figuras

La masonería, con sede propia: templo, nuevo estilo y hasta un restorán

VIDEO. El chapuzón salió caro: un caballo ajeno en la pileta

Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Plata

Ya cortan el tránsito en centro de La Plata por la filmación de la miniserie

La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor

Cetré arma las valijas y parte rumbo a Brasil

Se calienta la pelea en el PJ y ahora asoma Máximo Kirchner
Últimas noticias de La Ciudad

Cuenta DNI de Banco Provincia: último viernes de enero para disfrutar el descuento en carnicerías, ¿cómo aprovecharlo?

En La Plata, el viernes arranca con sol, calor y ¿termina con lluvia?

Ya cortan el tránsito en centro de La Plata por la filmación de la miniserie

El comercio en Los Hornos se expande más allá de la avenida 137
Espectáculos
En plena disputa por el prime time, Wanda Nara quemó a la China Suárez: "El verdadero fuego está acá"
Que hay detrás del silencio de María Susini respecto a Facundo Arana: controversia y misterio
“The Rainmaker”: David y Goliat en una batalla legal
Paris Hilton, de regreso: la primera “famosa por ser famosa” cuenta su historia en el cine
En Punta Lara se desata una nueva fiesta ricotera
Información General
La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
Advierten que el deshielo de los polos acelera el calentamiento global
Los números de la suerte del viernes 30 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
Policiales
El desolador audio que le envió Narela Barreto a un pastor evangélico tras instalarse en Los Ángeles
Quién era Narela Barreto, la joven argentina hallada muerta en Los Ángeles
"Te voy a extrañar toda mi vida": sentidos mensajes para despedir a Narela Barreto
Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Plata
Ya son 111 las muertes por el fentanilo adulterado
Deportes
Alcaraz derrotó a Zverev y es el primer finalista del Abierto de Australia 2026
Cetré, ¿el último en irse?: jugada para sostener a figuras
Gimnasia: las facetas que mostró en las dos fechas iniciales
Las alternativas del Muñeco para reemplazar a Viña
Busca reacción: Úbeda, ante su primera tormenta en Boca

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla