La Ciudad |Villa castells

Más reclamos por la entrega de agua potable

30 de Enero de 2026 | 02:12
Edición impresa

Siguen los reclamos de los vecinos por la provisión de agua potable en Villa Castells. Uno de los usuarios afectados recurrió a la Justicia para que le entreguen bidones para consumo y uso en su vivienda.

Enrique Jorge Canessa, vecino de 506 entre camino Centenario y calle 12, recibió el aval de la Justicia de Faltas para que ABSA le entregue bidones a él y los vecinos de la cuadra mencionada, hasta ahora fuera del área de asistencia, en Gonnet.

Ahora, esos usuarios pueden dirigirse al centro de 501, 16 y 17, donde se entrega el agua en bidones.

Tal como informó este diario, se entrega un bidón de ocho litros por familia, con el que deben cubrir todo su consumo hasta la siguiente entrega. El horario es de lunes a viernes de 8.30 a 14 y sábados de 9 a 12.

Durante esta semana, según quejas vecinales, no hubo entrega. Tampoco información oficial sobre ese corte.

 

Jubilados ya pueden anotarse en los talleres de verano que organiza Pami

