La Ciudad |"El futuro es nuestro", la producción para netflix

Otro fin de semana con cortes de tránsito por la filmación de la miniserie

Los desvíos viales iniciarán hoy y se extenderán hasta el próximo martes 3 de febrero. Vuelve a transformarse el centro de la Ciudad

Otro fin de semana con cortes de tránsito por la filmación de la miniserie

se viene otro fin de semana de rodaje en el centro platense/ g. calvelo

30 de Enero de 2026 | 02:15
Edición impresa

Se retoman hoy, desde primera hora, los cortes en la zona céntrica de la Ciudad por la filmación de la miniserie El futuro es nuestro, para la plataforma Netflix. Esta vez, las interrupciones estarán hasta el próximo martes 3 de febrero.

En esta jornada, desde las 6, los cortes se realizarán en 6 y 50, 7 y 49 y 5 y 48.

Desde mañana los desvíos e interrupciones viales serán más amplios, similar al esquema utilizado el fin de semana pasado.

Jubilados ya pueden anotarse en los talleres de verano que organiza Pami

El domingo no llegan los trenes a la Ciudad

Mañana, el domingo, el lunes 2 de febrero y el martes 3, se dispondrán cortes vehiculares en 6 y 54, 53 y 4, 51 y 4, 50 y 4, 48 y 4, diagonal 80 y diagonal 77, 5 y 47 y 49 y 7. En todos los casos, el corte afectará a la primera calle mencionada en las intersecciones, mientras que la segunda permanecerá habilitada para la circulación.

Según se informó, durante los días de filmación no estará permitido el estacionamiento en las calles afectadas. Además, desde la Municipalidad solicitan circular con precaución y evitar la zona en la medida de lo posible.

También deberán tomar precauciones los vecinos que viven en las zonas afectadas para acceder a sus viviendas y el estacionamiento de sus vehículos. Según se pudo saber, podrán pasar, acompañados por personal de la productora.

Tal como informó este diario, en abril se realizará una tercera tanda de filmaciones pero, según los anuncios realizados, las tareas de grabación y producción se realizarán dentro del Pasaje Dardo Rocha, por lo cual no demandaría cortes tan amplios como los anunciados para hoy y los que se realizaron días atrás.

De acuerdo a datos oficiales, el rodaje generó 550 puestos de trabajo para ciudadanos de La Plata y se estima que la capital bonaerense podría alcanzar visibilidad para 500 millones de personas en más de 190 países.

“El futuro es nuestro” es una miniserie distópica de ocho capítulos, protagonizada por Enzo Vogrincic, Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto y Marco Antonio Caponi. La serie está basada en la novela “The World Jones Made” de Philip K. Dick.

Según se pudo saber, las dos primeras jornadas de rodaje tuvieron extensas tandas de grabaciones, desde las primeras horas de la tarde (pasadas las 15) hasta la mañana siguiente (entre las 6 y 7 de la mañana).

Numerosos curiosos se acercaron hasta dónde pudo permitirse para observar el detrás de escena de la producción.

Tal como se pudo ver en el material audiovisual que compartió este diario, hubo un despliegue de maquinarias, vehículos, infraestructura y recursos humanos como pocas veces se observó en pleno centro platense.

La zona afectada fue especialmente preparada para la ocasión, con escenografía y elementos propios de la filmación.

La productora a cargo de la serie es K&S Films estuvo a cargo de las películas Relatos Salvajes, El Clan y La Odisea de los Giles y series como El Reino, División Palermo y El Eternauta, entre otras.

 

Jubilados ya pueden anotarse en los talleres de verano que organiza Pami

