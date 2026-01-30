Desde la UIA, otro rechazo al costo impositivo

El sector industrial reiteró su preocupación por la falta de competitividad de la producción local frente a la apertura de importaciones y la alta carga impositiva.

En declaraciones radiales, Mauricio Badaloni, integrante de la mesa de la Unión Industrial Argentina (UIA) por la región de Cuyo, advirtió que hace 10 años que la Argentina mantiene la misma presión impositiva.

Además, el industrial señaló que la estructura de costos en el país se encuentra afectada por una carga estatal que impide competir en igualdad de condiciones con mercados externos. Según el sector, entre el 40% y el 50% del costo de cualquier estructura productiva es absorbido por el Estado en sus niveles nacional, provincial y municipal.

Esta carga tributaria, alertó Badaloni, impacta directamente en el precio final de los bienes y servicios, limitando la capacidad de exportación y el desarrollo de nuevos emprendimientos.

Por otro lado, el directivo fue consultado por el caso Techint, que perdió una millonaria licitación para la construcción de un gasoducto en Vaca Muerta a manos de una compañía india y que derivó en una polémica entre el presidente, Javier Milei, y el CEO de la empresa ítalo-argentina, Paolo Rocca. Al respecto, Badaloni cuestionó la intervención del Gobierno en disputas comerciales entre privados y afirmó que el problema de la competitividad no reside en los empresarios, sino en el sistema tributario vigente.