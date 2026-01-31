Benfica-Real Madrid, otra vez por la Champions

Se definieron los cruces correspondientes a los playoffs de la UEFA Champions League tras el sorteo en Budapest donde se disputará la final.

En el mismo se definieron los cruces de los equipos que finalizaron entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto de la temporada regular, que se enfrentarán para conseguir un lugar en los octavos de final.

La principal novedad es que se volverán a cruzarán el Real Madrid con el Benfica, equipos que protagonizaron una de las definiciones más apasionantes de los últimos tiempos ya que en la última fecha el equipo portugués clasificó gracias a un gol de su arquero, Anatoliy Trubin.

A su vez, el último campeón de la Champions League, el Paris Saint-Germain tendrá un interesante cruce con el Mónaco, mientras que el Atlético Madrid, que es dirigido por el argentino Diego “Cholo” Simeone se las verá con el Brujas de Bélgica.

Otro de los candidatos a llegar lejos en esta Champions League es el Inter de Milán, que tiene como una de sus grandes figuras al delantero argentino Lautaro Martínez. Su oponente será el Bodo Glimt de Noruega.

Los partidos correspondientes a los playoffs de la Champions League se disputarán entre mediados y fines de febrero. Los ocho clasificados esperarán su partido para el mes siguiente.

En octavos de final esperan Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City de Inglaterra, Bayern Múnich de Alemania, Barcelona de España y Sporting Lisboa de Portugal, que fueron los equipos que terminaron entre los ocho primeros.

los cruces de playoffs de la Champions League.

Mónaco vs PSG

Galatasaray vs Juventus

Benfica – Real Madrid

Borussia Dortmund vs Atalanta

Qarabag vs Newcastle

Brujas vs Atlético Madrid

Bodo Glimt vs Inter de Milán

Olympiakos vs Bayer Leverkusen.