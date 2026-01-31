Costas está preocupado y patearía el tablero

PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían
PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían
VIDEO. De protegidos a descuidados: los edificios que meten miedo
VIDEO. La muerte de Rocío Alvarito Un giro judicial sacude la investigación
Los platenses que siguen padeciendo por la falta de agua potable
En busca de registros de los vuelos en helicóptero a la mansión de Pilar
Carnes, bebidas y frescos: las ofertas que no podés dejar pasar en El Nene
Duras críticas contra el proyecto de reforma laboral del Gobierno
El Banco Central admitió problemas para bajar la inflación en el corto plazo
Operativos clave para asistir a dos nenas en emergencia en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Gustavo Costas está preocupado como el mundo Racing, luego de las primeras dos derrotas en el Apertura. El año no comenzó de la mejor manera para la Academia, donde no pudo mostrar su mejor versión y además se vio superado por sus rivales en varios pasajes de los encuentros.
Ante esta situación, el DT de la Academia evalúa patear el tablero, ya que cambiaría el esquema táctico y regresaría a la línea de tres. El 4-3-3 no le funciono en el comienzo del año, por lo que regresaría a un sistema que le sirvió en el pasado.
En cuánto a los nombres, hay algunos que están en evaluación. A la espera de poder contar con Ezequiel Cannavo (último refuerzo) para jugar en el lateral derecho, Di Césare podría salir de la defensa, para que Colombo forme para de la línea de tres.
La duda también es si Sosa se mantiene como cinco o si vuelve a la función de líbero, donde mostró grandes niveles en la mejor época con Costas.
En lo que respecta a la delantera, el entrenador no quedó conforme con el rendimiento de Valentín Carboni, la joya del Inter de Milán que trajo Racing a préstamo. Sin embargo, podría darle una nueva oportunidad luego de no haber mostrado un buen nivel en los primeros dos partidos oficiales. Vergara y Conechny, pelean un lugar con él para meterse en el once.
Más allá que no está en su mejor momento, Juan Nardoni sigue siendo una de las piezas importantes de Racing en el mediocampo. Y en las últimas horas, trascendió el fuerte interés del Gremio para incorporarlo en este mercado de pases.
LE PUEDE INTERESAR
Benfica-Real Madrid, otra vez por la Champions
LE PUEDE INTERESAR
Liga Profesional
Más allá de los trascendidos, hasta el momento no llegó ninguna oferta formal por parte del conjunto brasileño, pero en los próximos días, si se daría. Sin embargo, la cláusula de salida del volante no es sencilla, ya que Gremio debería pagar 22 millones de dólares. Ante esto, debería apostar por la buena voluntad de Racing y también del jugador, para llegar a un acuerdo. Cabe destacar que la Academia tiene la posesión del 70% de su pase, mientras que el restante es de Unión.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí