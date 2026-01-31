Costas está preocupado y patearía el tablero

Gustavo Costas está preocupado como el mundo Racing, luego de las primeras dos derrotas en el Apertura. El año no comenzó de la mejor manera para la Academia, donde no pudo mostrar su mejor versión y además se vio superado por sus rivales en varios pasajes de los encuentros.

Ante esta situación, el DT de la Academia evalúa patear el tablero, ya que cambiaría el esquema táctico y regresaría a la línea de tres. El 4-3-3 no le funciono en el comienzo del año, por lo que regresaría a un sistema que le sirvió en el pasado.

En cuánto a los nombres, hay algunos que están en evaluación. A la espera de poder contar con Ezequiel Cannavo (último refuerzo) para jugar en el lateral derecho, Di Césare podría salir de la defensa, para que Colombo forme para de la línea de tres.

La duda también es si Sosa se mantiene como cinco o si vuelve a la función de líbero, donde mostró grandes niveles en la mejor época con Costas.

En lo que respecta a la delantera, el entrenador no quedó conforme con el rendimiento de Valentín Carboni, la joya del Inter de Milán que trajo Racing a préstamo. Sin embargo, podría darle una nueva oportunidad luego de no haber mostrado un buen nivel en los primeros dos partidos oficiales. Vergara y Conechny, pelean un lugar con él para meterse en el once.

¿se va nardoni?

Más allá que no está en su mejor momento, Juan Nardoni sigue siendo una de las piezas importantes de Racing en el mediocampo. Y en las últimas horas, trascendió el fuerte interés del Gremio para incorporarlo en este mercado de pases.

Más allá de los trascendidos, hasta el momento no llegó ninguna oferta formal por parte del conjunto brasileño, pero en los próximos días, si se daría. Sin embargo, la cláusula de salida del volante no es sencilla, ya que Gremio debería pagar 22 millones de dólares. Ante esto, debería apostar por la buena voluntad de Racing y también del jugador, para llegar a un acuerdo. Cabe destacar que la Academia tiene la posesión del 70% de su pase, mientras que el restante es de Unión.