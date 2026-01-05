Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Terrible accidente en Arturo Seguí: dos motociclistas con múltiples heridas y un colectivo en la zanja

5 de Enero de 2026 | 21:10

Dos jóvenes resultaron heridos tras un impactante accidente en la intersección de diagonal 144 y 418, en Arturo Seguí. Los involucrados son una motociclista y un auto. 

Ocurrió esta tarde en Arturo Seguí. Según indicaron testigos del hecho, como la zona se encontraba ocupada por este accidente “un colectivo de línea cayó a la zanja al querer esquivarlo”. 

Efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar junto a una dotación de bomberos de la localidad y una ambulancia del SAME. Los heridos fueron trasladados al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. 

Si bien estaban conscientes, las víctimas llegaron al centro médico con múltiples heridas. La zona se encuentra interrumpida al tránsito.

 

