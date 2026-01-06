El robo de un “salchicha” explotó en las redes

Cuánto sale subirse a la bici: valores de nuevas, service y armado
Una gran noticia se conoció ayer al mediodía con la confirmación de que Oliver, el perro “salchicha” que había sido robado en la puerta de un supermercado en el barrio porteño de Belgrano, fue hallado en perfectas condiciones y devuelto a sus propietarios.
Tras la viralización de la publicación del usuario @os_diee, dueño de la mascota, donde reclamaba su aparición, se supo que Oliver fue comprado en Retiro a comerciantes quienes, al conocer que había sido robado, decidieron devolverlo de manera inmediata.
Este fin de semana un joven había denunciado en sus redes sociales que un delincuente le robó a su perro cuando lo dejó atado en la puerta de un supermercado y, según se supo, todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.
El hecho sucedió el domingo pasado en la calle Vidal al 2500, entre Blanco Encalada y Monroe, cuando Diego expuso en su cuenta de X que salió a pasear con su perro “salchicha” cuando tuvo que ir a hacer una compra, por lo que lo dejó atado en la puerta.
Aún así, cuando salió del comercio, observó que su mascota ya no estaba, por lo que de manera inmediata pidió las cámaras de seguridad de la zona y allí constató que un delincuente lo había robado.
“Necesito ayuda!! me acaban de robar a Oliver. Por favor si alguien sabe algo que llame al 911. Difundan, estoy desesperado”, destaca el tweet que explotó en las redes sociales.
En dicha publicación la víctima subió una foto de Oliver, además del rostro del sujeto que se llevó al perro.
Con el paso de las horas, el joven ofreció una recompensa de $400 mil para quien encuentre al perro. Se supo que la persona que se lo entregó no aceptó el dinero.
Vecinos y comerciantes destacaron y denunciaron que se trata de una zona donde se incrementaron los hechos delictivos.
Lamentablemente no es el único caso, ya que del lado de Provincia aún esperan por otro “salchicha” robado.
Ese caso sucedió en Ituzaingó y aún no tuvo un final feliz, pese al paso de los días y las campañas de viralización.
Se llama “Chinchulín” y fue robado el 19 de diciembre, a las 22.15.
El hecho también quedó registrado en video. En las imágenes se observa cómo un auto blanco da la vuelta al verlo, bajan un hombre y una mujer, lo llaman, lo persiguen y finalmente se lo llevan.
Desde entonces lo buscan sin descanso. “`Chinchulín` tiene familia y hogar, y pedimos ayuda para que pueda volver sano y salvo”.
