A una pareja le sacaron hasta la ropa de las vacaciones

Un nuevo hecho de inseguridad fue denunciado en Abasto, donde una pareja descubrió que su vivienda había sido violentada mientras se encontraba realizando algunas compras. Los delincuentes se alzaron con un arma de fuego legalmente registrada, una valija con ropa preparada para una salida de vacaciones y el equipo central del sistema de videovigilancia.

Según consta en la denuncia, el episodio ocurrió en 182 y 513 cuando los moradores se ausentaron de su domicilio por algunas horas para dirigirse a un supermercado mayorista.

Al regresar, cerca de las 20, y al momento de ingresar el vehículo al predio, advirtieron que una de las ventanas de la habitación se encontraba abierta, situación que encendió la alerta.

Ante la sospecha de un ingreso ilegal, el propietario accedió al interior de la vivienda por la abertura y, tras revisar las habitaciones, constató los faltantes.

La inspección posterior permitió establecer que los delincuentes habrían ingresado tras cortar el alambrado perimetral del terreno .