Una “macana” cada vez más grande por un clan familiar

Un joven conocido en el ambiente delictivo por ser uno de los “Hermanos Macana” fue aprehendido ayer tras un operativo policial, que permitió recuperar una moto robada y secuestrar un arma de fuego, cocaína y una balanza digital.

El procedimiento se inició a partir de una denuncia por el robo de una moto ocurrido en la zona de 78 y 118. La víctima, una mujer de 43 años, alertó al 911 y aportó datos clave que posibilitaron la identificación de uno de los autores.

Con esa información, personal del Comando de Patrulla local montó un operativo cerrojo en la zona. Durante el rastrillaje, los efectivos divisaron en 76 bis entre 118 y 119 la moto sustraída con un joven a bordo.

Al notar la presencia policial, el sospechoso quiso escapar a pie, pero fue interceptado a pocos metros.

El aprehendido, de 19 años, es reconocido por reiterados ingresos en distintas comisarías de La Plata. El problema es que ya se empezó a vincular con delitos de mayor escala y peligrosidad.