Policiales

Susto por un incendio en la Jefatura Penitenciaria

Susto por un incendio en la Jefatura Penitenciaria

6 de Enero de 2026 | 03:07
Edición impresa

Una explosión en una caja de control eléctrico generó momentos de tensión en el edificio de la Jefatura del Servicio Penitenciario bonaerense, ubicado en la calle 6 entre 34 y 35.

El incidente ocurrió en una oficina de la planta baja y obligó a evacuar preventivamente todo el inmueble.

Según información que le llegó a este diario, tras la explosión, el pasillo central del edificio se llenó de humo, lo que activó los protocolos de seguridad y motivó la salida del personal que se encontraba trabajando en el lugar.

Como consecuencia del episodio, resultaron heridos dos electricistas, quienes habían acudido a revisar la instalación luego de que se detectara olor a cable quemado.

Ambos trabajadores recibieron asistencia médica, aunque por el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la gravedad de sus lesiones.

En tanto, fuentes consultadas por EL DIA confirmaron que se trabajó intensamente para restablecer el servicio eléctrico y de internet en el edificio.

Es que el siniestro complejizó toda la operatoria habitual en esa institución, de gran relevancia para todo lo que tiene que ver con el control de las distintas unidades carcelarias y centro de monitoreo.

Las pericias, de acuerdo a las precisiones realizadas en el lugar, serán las encargadas de establecer las razones del desperfecto, del que tampoco hubo precisiones.

Los vecinos asistieron a la evacuación del edificio y siguieron con cierta tensión las alternativas del episodio, aunque la calma se reinstaló en poco tiempo.

Ahora la mayor preocupación quedó depositada en el estado de salud de los trabajadores heridos, quienes igualmente recibieron rápida asistencia.

En el hecho tomó intervención personal de la comisaría segunda, con conocimiento de las autoridades judiciales en turno de nuestra ciudad.

 

Multimedia

Evacuaron el edificio de 6 y 35. Se vivieron momentos tensos / Web

