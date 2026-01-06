Solicitud de encierro para un menor no punible

En medio de fuertes contradicciones, la Justicia intenta clarificar el campo probatorio en el caso de la chiquita de cinco años abusada en Arturo Seguí y quien permanece internada en el hospital de Niños Sor María Ludovica de nuestra ciudad.

Se sabe que el hecho disparó dos causas, una contra un mayor de 19 años, que se encuentra con orden de detención efectivizada y ya fue indagado por el fiscal Patricio Barraza, titular de la UFI Nº 6 de La Plata, y otra contra su hermano de 14, inimputable, para quien ayer la fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Sabrina Cladera, requirió una medida de seguridad, que podría llevarlo a un encierro durante meses.

El requerimiento ahora deberá ser analizado por el juez Guillermo Marcenaro, quien subroga el juzgado de garantías Nº 1 del Joven.

Se trata de una herramienta legal para confinar a aquellos que no pueden ser sujetos a un proceso en razón de su edad, pero que, por cuestiones de vulnerabilidad o peligros, son alojados en institutos especializados y con abordajes multipropósito.

Tal como adelantó EL DIA en su edición anterior, no existe unanimidad de criterios en la descripción de la escena del hecho, debido a que son varias las personas que aparecen y desaparecen según el declarante.

Así, unos hablan del mayor como posible autor y otros apuntan al menor, pero siempre con un único responsable del aberrante episodio.

Para esclarecer la situación, aún se aguardan diligencias clave, como la Cámara Gesell, la entrevistas psicológicas y las pruebas de laboratorio.

Respecto de este último ítem, peritos de Policía Científica habrían recogido de la casa donde atacaron a la nena un profiláctico y sábanas con rastros hemáticos, cuyo análisis podría arrojar el ADN del violador.

¿Pueden ser dos los abusadores o uno de los sospechosos partícipe primario o secundario? Nada se descarta, aunque la principal hipótesis apunta en sentido contrario.

Sobre el estado de salud de la menor de cinco años, por palabras de su madre, se descartó una intervención quirúrgica, aunque debe seguir con un tratamiento de profilaxis y apoyo psicológico.

“En la familia de esta gente -por él o los agresores- hay antecedentes de abuso. Se ve que es un patrón de conducta”, añadió la mujer, que aseguró sufrir amenazas.

No hay que olvidar los terribles incidentes registrados en la noche del viernes, cuando una turba se alzó contra la casa de los acusados, que intentaron prender fuego.

En el camino, al menos ardió un auto y volaron todo tipo de proyectiles. Más cuando la Policía acordó el sector para garantizar la tranquilidad, que no logró.

Por ese alzamiento popular, dos efectivos sufrieron heridas y hubo 10 demorados por “atentado, resistencia a la autoridad, daños y lesiones”, que ya recuperaron la libertad.