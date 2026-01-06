Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |EL CASO DE LA CHIQUITA ABUSADA EN ARTURO SEGUÍ

Solicitud de encierro para un menor no punible

6 de Enero de 2026 | 03:08
Edición impresa

En medio de fuertes contradicciones, la Justicia intenta clarificar el campo probatorio en el caso de la chiquita de cinco años abusada en Arturo Seguí y quien permanece internada en el hospital de Niños Sor María Ludovica de nuestra ciudad.

Se sabe que el hecho disparó dos causas, una contra un mayor de 19 años, que se encuentra con orden de detención efectivizada y ya fue indagado por el fiscal Patricio Barraza, titular de la UFI Nº 6 de La Plata, y otra contra su hermano de 14, inimputable, para quien ayer la fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Sabrina Cladera, requirió una medida de seguridad, que podría llevarlo a un encierro durante meses.

El requerimiento ahora deberá ser analizado por el juez Guillermo Marcenaro, quien subroga el juzgado de garantías Nº 1 del Joven.

Se trata de una herramienta legal para confinar a aquellos que no pueden ser sujetos a un proceso en razón de su edad, pero que, por cuestiones de vulnerabilidad o peligros, son alojados en institutos especializados y con abordajes multipropósito.

Tal como adelantó EL DIA en su edición anterior, no existe unanimidad de criterios en la descripción de la escena del hecho, debido a que son varias las personas que aparecen y desaparecen según el declarante.

Así, unos hablan del mayor como posible autor y otros apuntan al menor, pero siempre con un único responsable del aberrante episodio.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Susto por un incendio en la Jefatura Penitenciaria

LE PUEDE INTERESAR

El robo de un “salchicha” explotó en las redes

Para esclarecer la situación, aún se aguardan diligencias clave, como la Cámara Gesell, la entrevistas psicológicas y las pruebas de laboratorio.

Respecto de este último ítem, peritos de Policía Científica habrían recogido de la casa donde atacaron a la nena un profiláctico y sábanas con rastros hemáticos, cuyo análisis podría arrojar el ADN del violador.

¿Pueden ser dos los abusadores o uno de los sospechosos partícipe primario o secundario? Nada se descarta, aunque la principal hipótesis apunta en sentido contrario.

Sobre el estado de salud de la menor de cinco años, por palabras de su madre, se descartó una intervención quirúrgica, aunque debe seguir con un tratamiento de profilaxis y apoyo psicológico.

“En la familia de esta gente -por él o los agresores- hay antecedentes de abuso. Se ve que es un patrón de conducta”, añadió la mujer, que aseguró sufrir amenazas.

No hay que olvidar los terribles incidentes registrados en la noche del viernes, cuando una turba se alzó contra la casa de los acusados, que intentaron prender fuego.

En el camino, al menos ardió un auto y volaron todo tipo de proyectiles. Más cuando la Policía acordó el sector para garantizar la tranquilidad, que no logró.

Por ese alzamiento popular, dos efectivos sufrieron heridas y hubo 10 demorados por “atentado, resistencia a la autoridad, daños y lesiones”, que ya recuperaron la libertad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. La Plata: impactante choque en 19 y 32 en medio de una persecución

Estudiantes y Gimnasia con días confirmados para las primeras 12 fechas: cuándo es el clásico platense

Llega la primera ciclogénesis del año al país: ¿impactarán con lluvias en La Plata?

En Gimnasia, las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9: quiénes están en carpeta

VIDEO.- La Plata: forcejeó cuerpo a cuerpo con dos motochorros armados para evitar el robo de su moto en 66 y 30

Las vacaciones de Lali Espósito: microbikinis, amistades y mucho amor

¿Vuelve Eros Mancuso?: Estudiantes cerca de cerrar su vuelta
+ Leidas

VIDEO. Maduro: “Soy inocente”; “Sigo siendo presidente de mi país”

En la Ciudad, durante 2025 hubo más muertes que nacimientos

El Gobierno de Trump pone la lupa en el “Chiqui” Tapia y la AFA

Gimnasia está detrás de la máscara del Zorro

Se achica el plantel y varios buscan salir

Por qué las parejas chinas evitan tener hijos pese a la campaña para impulsar la natalidad

La justicia federal pidió que Nicolás Maduro sea extraditado a la Argentina

Cuánto sale subirse a la bici: valores de nuevas, service y armado
Últimas noticias de Policiales

Pedido clave: buscan revelar los secretos mejor guardados del Senado provincial

Balas, horror y muerte en el asentamiento “El 18”

Le pegaron tres tiros a un hombre en Ensenada y está fuera de peligro

VIDEO. Susto por un incendio en la Jefatura Penitenciaria
La Ciudad
En la Ciudad, durante 2025 hubo más muertes que nacimientos
Cuánto sale subirse a la bici: valores de nuevas, service y armado
Múltiples reclamos de usuarios por la falta crónica de agua y cortes de luz
¡A estar atentos al calendario escolar de 2026!
VIDEO. Regalos de Reyes, 33% más caros que el año pasado
Deportes
Gimnasia está detrás de la máscara del Zorro
Se achica el plantel y varios buscan salir
¿Se va Pintado y lo reemplaza Weigandt?
Sin grandes cambios en las juveniles triperas
Fernando Muslera: “Jugar la Copa fue muy emocionante, un sueño”
Espectáculos
Timothée Chalamet: un paso más cerca del Oscar
Daño colateral: Leonardo DiCaprio, “preso” en el Caribe por la caída de Maduro
Roly Serrano, de novio: ¿Quién es la joven de 26 años que lo conquistó?
“Cuentos bajo la luz de la Luna”: un clásico del verano que vuelve a comenzar
“Ella dejó al marido”: el escandaloso romance de Ciro Martínez con su bajista
Información General
La Frontera sin freno: cuatriciclos en la mira de Pinamar
Un desborde cloacal obligó a cortar la Ruta 11
Los Glaciares en llamas y un verano crítico en todo el país
Algo huele mal rumbo a la Costa: colapsó un caño cloacal e inundó la ruta 11, que quedó cortada
¿Mar del Plata sufre de "turismofobia"?: la investigación de alumnos de la UNLP y su mapa interactivo de la Costa Atlántica

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla