Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí hoy la tarjeta del Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $4.000.000 y línea de $300.000

Política y Economía

Impuesto Automotor en La Plata: qué modelos de autos pasan a la órbita municipal este año

Impuesto Automotor en La Plata: qué modelos de autos pasan a la órbita municipal este año

Impuesto automotor: los modelos de autos que pasan a la órbita del municipio

8 de Enero de 2026 | 12:07

Escuchar esta nota

Los automotores modelo/año 2014 y 2015 fueron transferidos desde la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) a los municipios en los que se encuentran radicados. A partir de la medida, enmarcada en el Artículo 34 de la Ley Impositiva Provincial N° 15.558, los mencionados rodados pasaron a tributar el Impuesto Automotor en la órbita municipal desde el año 2026.

Cabe recordar que en 2025 no se produjo la transferencia de automotores debido a la prórroga de la Ley Impositiva de la Provincia de Buenos Aires correspondiente al 2024. 

Para saber dónde se encuentra radicado un vehículo, el usuario debe ingresar a este enlace: https://www.dnrpa.gov.ar/portal_dnrpa/radicacion2.php. En caso de haber sido transferido al Municipio de La Plata, es posible descargar las boletas de pago y abonarlas desde el Portal de Autogestión de la Agencia Platense de Recaudación (APR) de manera simple y rápida haciendo clic en “Consultar y pagar”.

Asimismo, desde la APR se informó que los padrones se encuentran en proceso de configuración, por lo que las liquidaciones estarán disponibles a la brevedad, y que el vencimiento de la cuota 1 y del saldo anual de los automotores 2014 y 2015 operará el próximo 10 de abril.

Por último, se aclaró que las deudas que pudieran registrar los automotores descentralizados 2014 y 2015 —tanto de ejercicios anteriores como de 2026— se encuentran en proceso de migración, por lo que los resultados de las consultas realizadas en la web no implican necesariamente que el vehículo se encuentre libre de deuda.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil

¿Se viene la ciclogénesis a La Plata? La lluvia no llegó, el jueves arrancó fresco y hay amenaza para el finde

Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados

Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos

VIDEO.- Barrios de La Plata, casi aislados: la escasa frecuencia de los micros, un drama

Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite

El barigüí, un visitante de verano que "muerde" con todo en La Plata: ardor, fiebre y otros síntomas

Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero
+ Leidas

Ya se pueden solicitar los subsidios de luz y gas: quiénes pueden pedirlos y cómo es el trámite

Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite

Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados

El barigüí, un visitante de verano que "muerde" con todo en La Plata: ardor, fiebre y otros síntomas

El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil

Por Ayala, Estudiantes cobraría casi un millón de dólares

Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos

El Lobo logró la continuidad de Giampaoli
Últimas noticias de Política y Economía

"Jalabolas", el insulto del venezolano Diosdado Cabello a Milei

Javier Milei se reunió con la española Isabel Díaz Ayuso

Chivilcoy: el GTO esclareció el 80% de los delitos investigados en 2025

San Nicolás–Villa Constitución: creció la informalidad laboral durante 2025
Espectáculos
Violencia de género: Romina Gaetani consiguió una restricción perimetral contra su ex novio 
Masterchef polémico: filtran el duro sobrenombre que le pusieron a Yanina Latorre
Crisis económica familiar: Cande Tinelli puso en venta su ropa usada, los precios, las prendas y las fotos
Escándalo en Punta del Este: entre petardos y pan dulce discutieron fuerte Pampita y Kun Agüero
Silenciosa decisión de Migueles, en clara señal de su separación de Wanda: la foto
Información General
VIDEO.- Tomaba café en la vereda y le cayó encima un blindex que se desprendió de un edificio
"Riesgo extremo" por incendios en la Provincia: el mapa de las regiones más complicadas
Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite
Los Tamagotchi cumplen 30 años y todavía siguen causando furor
Los números de la suerte del jueves 8 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Policiales
Pese a intentos por salvarlo, murió el chico de 15 años que presentaba signos de ahorcamiento
VIDEO. Falsos repartidores asaltaron a un delivery y le robaron la moto en La Plata
El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil
Ringuelet, un barrio en alerta que pide a gritos más seguridad
Un jubilado de Tolosa se quedó sin sus ahorros
Deportes
VIDEO. Estudiantes abrió las puertas del Country: así se prepara el campeón
Nacho Miramón, el 5 que quería la gente del Lobo: "Estoy muy contento"
Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados
El Lobo logró la continuidad de Giampaoli
La pileta de Estancia y los arreglos en el polideportivo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla