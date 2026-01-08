Impuesto Automotor en La Plata: qué modelos de autos pasan a la órbita municipal este año

Impuesto Automotor: qué modelos de autos pasan a la órbita municipal este año
Impuesto Automotor: qué modelos de autos pasan a la órbita municipal este año
Los automotores modelo/año 2014 y 2015 fueron transferidos desde la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) a los municipios en los que se encuentran radicados. A partir de la medida, enmarcada en el Artículo 34 de la Ley Impositiva Provincial N° 15.558, los mencionados rodados pasaron a tributar el Impuesto Automotor en la órbita municipal desde el año 2026.
Cabe recordar que en 2025 no se produjo la transferencia de automotores debido a la prórroga de la Ley Impositiva de la Provincia de Buenos Aires correspondiente al 2024.
Para saber dónde se encuentra radicado un vehículo, el usuario debe ingresar a este enlace: https://www.dnrpa.gov.ar/portal_dnrpa/radicacion2.php. En caso de haber sido transferido al Municipio de La Plata, es posible descargar las boletas de pago y abonarlas desde el Portal de Autogestión de la Agencia Platense de Recaudación (APR) de manera simple y rápida haciendo clic en “Consultar y pagar”.
Asimismo, desde la APR se informó que los padrones se encuentran en proceso de configuración, por lo que las liquidaciones estarán disponibles a la brevedad, y que el vencimiento de la cuota 1 y del saldo anual de los automotores 2014 y 2015 operará el próximo 10 de abril.
Por último, se aclaró que las deudas que pudieran registrar los automotores descentralizados 2014 y 2015 —tanto de ejercicios anteriores como de 2026— se encuentran en proceso de migración, por lo que los resultados de las consultas realizadas en la web no implican necesariamente que el vehículo se encuentre libre de deuda.
