Información General

"Riesgo extremo" por incendios en la Provincia de Buenos Aires: el mapa de las regiones más complicadas

Datos del informe que elaboraron el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

"Riesgo extremo" por incendios en la Provincia de Buenos Aires: el mapa de las regiones más complicadas
8 de Enero de 2026 | 10:46

Escuchar esta nota

En medio de unas llamas que arrasaron con miles de hectáreas en El Hoyo y Epuyén, en la patagónica Chubut, la provincia de Buenos Aires también está en alerta por el riesgo extremo de incendios que ya afectaron a unas 20 mil hectáreas en todo el territorio.

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) declararon un “riesgo extremo de incendios” para 16 provincias argentinas. Las autoridades advierten que la situación debería considerarse “potencialmente explosiva o extremadamente crítica”.

Las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes presentan el máximo nivel de alerta. Las imágenes difundidas por el SMN muestran prácticamente toda la franja central y sur de Argentina bajo la categoría “extremo”, con puntos críticos en la región pampeana, Cuyo y la Patagonia.

Sin embargo, dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, hay zonas que están “más observadas”, ya que terminaron el año con varios focos de fuego y arrancaron igual 2026. De hecho, el director provincial de Defensa Civil, Fabián García describió el panorama como una batalla diaria contra las llamas, especialmente en el sur del territorio, donde localidades como Coronel Dorrego, Marisol, Oriente, Sierra de la Ventana y Villarino resultaron ser focos de incendios de gran magnitud.

Solo durante la semana pasada dos grandes incendios consumieron más de 12.000 hectáreas, entre las cuales se cuentan las 10.000 de Valle Hermoso y La Cautiva, del distrito de Coronel Dorrego. Según le dijo García a La Voz del Pueblo, la extensión total de lo afectado en lo que va de enero asciende aproximadamente a las 20.000 hectáreas en toda la provincia, principalmente en el sur bonaerense.

Incendios: las regiones bonaerenses más complicadas

Entre las zonas críticas del mapa del SMN, con un peligro extremo, se observa el sudeste del territorio, con municipios como Tres Arroyos, Dorrego, San Cayetano, Necochea y Lobería. También comunas como Tandil y Ayacucho están con el semáforo en rojo, al igual que el municipio de Patagones.

También está demarcada con riesgo extremo la zona de Las Flores y General Belgrano, así como el Delta. Mientras que bajo la categoría de riesgo “muy alto” está parte de la cuenca del Salado y la zona lindante a Mar del Plata. Sólo está con un peligro moderado una parte del norte bonaerense.

Cabe destacar que las condiciones para el riesgo extremo se dan ante más de 30 grados de temperatura, menos del 30% de humedad y vientos superiores a los 30 km/h. Bajo estas condiciones, la zona afectada se convierte en un polvorín donde rastrojos de cosecha y pasturas bajas pueden arder a gran velocidad.

Cuando el riesgo es señalado como “muy alto”, se estima que “las condiciones de quema son críticas, pueden ocurrir coronamientos y fuegos de copa intermitentes en bosques”, mientras que el peligro “extremo” implica que “la situación debería considerarse potencialmente “explosiva” o extremadamente crítica”.

 

