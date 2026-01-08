Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Eduardo Domínguez puso el gancho y Estudiantes tiene "Barba" para rato

Eduardo Domínguez puso el gancho y Estudiantes tiene "Barba" para rato
8 de Enero de 2026 | 17:06

Escuchar esta nota

Eduardo Domínguez firmó este jueves la extensión de su vínculo con Estudiantes y los hinchas festejan que hay “Barba” para rato. El segundo DT más ganador de la historia albirroja continuará en su cargo por dos temporadas más.
“¡Vamos por más en este 2026, Barba!”, celebraron en las redes sociales oficiales del club. La firma oficial se hizo con la presencia de Marcos Angeleri y el vicepresidente Martín Gorostegui. 

Según trascendió, el vínculo contractual cuenta con una cláusula de rescisión especial y una mejora salarial. La firma se da en la semana de regreso a los entrenamientos. 

Así sigue la pretemporada

Con Eduardo Domínguez confirmado frente a la dirección técnica y como adelantó EL DIA, Estudiantes informó sobre los días y horarios de entrenamientos para esta semana y hasta el 15 de enero. 

Agenda completa

Viernes 9

Doble turno: 9.00 y 17.00, a puertas cerradas para la prensa 

Concentración 

Sábado 10

Doble turno: 9.00 y 17.00, abierto a la prensa la actividad matutina 

Luego de la práctica quedan liberados hasta el lunes

Lunes 12

Doble turno: 9.00 y 17.00, cerrado a la prensa

Concentración 

Martes 13

Doble turno: 9.00 y 17.00, cerrado a la prensa

Luego del entrenamiento los jugadores quedan liberados hasta el miércoles

Miércoles 14

Simple turno: 9.00, cerrado a la prensa

Jueves 15

Doble turno: 9.00 y 17.00, cerrado a la prensa

Concentración

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil

¿Se viene la ciclogénesis a La Plata? La lluvia no llegó, el jueves arrancó fresco y hay amenaza para el finde

Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados

Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos

VIDEO.- Barrios de La Plata, casi aislados: la escasa frecuencia de los micros, un drama

Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite

El barigüí, un visitante de verano que "muerde" con todo en La Plata: ardor, fiebre y otros síntomas

Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero
+ Leidas

Ya se pueden solicitar los subsidios de luz y gas: quiénes pueden pedirlos y cómo es el trámite

Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite

Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados

Impuesto Automotor: qué modelos de autos pasan a la órbita municipal este año

El barigüí, un visitante de verano que "muerde" con todo en La Plata: ardor, fiebre y otros síntomas

El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil

Por Ayala, Estudiantes cobraría casi un millón de dólares

VIDEO.- Tomaba café en la vereda y le cayó encima un blindex que se desprendió de un edificio
Últimas noticias de Deportes

"Me hizo mejor persona": Juan Pintado se despidió del Lobo y ya fue presentado en Nacional

Fotos y video.- Estudiantes abrió las puertas del Country: así se prepara el campeón

Nacho Miramón, el 5 que quería la gente del Lobo: "Estoy muy contento"

Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados
Espectáculos
Dramático rescate a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este: entraron al mar y no pudieron salir
Cuándo y en qué lugares de La Plata se filmará a nueva miniserie de la productora de El Eternauta
Salen a la luz imágenes de Romina Gaetani pidiendo auxilio y la Justicia le otorgó la perimetral contra su ex
“Suave”: la nueva filosofía de vida de Christian Petersen tras la falla multiorgánica
Fin de semana en la Estación Provincial: actividades gratuitas y para toda la familia
La Ciudad
Fotos y video | Platenses celebran el Día del Gauchito Gil: un ritual popular cargado de color y mitos
Fin de semana en la Estación Provincial: actividades gratuitas y para toda la familia
La VTV, antes del aumento: impacto de la nueva tarifa, arreglos del auto y bronca en La Plata
Las motos copan una vereda a pasos del Ministerio de Seguridad en La Plata: denuncian que "no se puede pasar"
¡Atención! Cortan hasta el domingo un ingreso a la Autopista sentido a La Plata
Política y Economía
La Suprema Corte suspendió artículos sobre agroquímicos en Tandil y Rauch por cautelar
La Defensoría de Tandil alertó por reclamos de agua y pidió extender la red
El concesionario del Balneario 12 advirtió por subas de precios en Mar del Plata
Mar del Plata: presupuesto, tasas y soberanía tensan la agenda política local y nacional
El gobierno argentino insiste con la liberación de Gallo y Giuliani, tras el anuncio de Venezuela de los presos políticos
Policiales
¡A los tumbos! El video del choque del Eugenia Rolón, la influencer cercana a Milei: estaba alcoholizada
Fuerte choque entre colectivos en Balvanera: hay 18 heridos, tres graves
Detuvieron nuevamente al adolescente acusado de abuso sexual contra una nena de 5 años en La Plata
Pese a intentos por salvarlo, murió el chico de 15 años que presentaba signos de ahorcamiento
VIDEO. Falsos repartidores asaltaron a un delivery y le robaron la moto en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla