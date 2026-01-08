Eduardo Domínguez puso el gancho y Estudiantes tiene "Barba" para rato

Venezuela anuncia la liberación de un "número importante" de presos políticos
Eduardo Domínguez firmó este jueves la extensión de su vínculo con Estudiantes y los hinchas festejan que hay “Barba” para rato. El segundo DT más ganador de la historia albirroja continuará en su cargo por dos temporadas más.
“¡Vamos por más en este 2026, Barba!”, celebraron en las redes sociales oficiales del club. La firma oficial se hizo con la presencia de Marcos Angeleri y el vicepresidente Martín Gorostegui.
✍️ Eduardo Domínguez formalizó la extensión del vínculo contractual con el Club por las próximas dos temporadas. ¡Vamos por más en este 2026, Barba! 💪 pic.twitter.com/hbjwNXPB9P— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) January 8, 2026
Según trascendió, el vínculo contractual cuenta con una cláusula de rescisión especial y una mejora salarial. La firma se da en la semana de regreso a los entrenamientos.
Con Eduardo Domínguez confirmado frente a la dirección técnica y como adelantó EL DIA, Estudiantes informó sobre los días y horarios de entrenamientos para esta semana y hasta el 15 de enero.
Agenda completa
Viernes 9
Doble turno: 9.00 y 17.00, a puertas cerradas para la prensa
Concentración
Sábado 10
Doble turno: 9.00 y 17.00, abierto a la prensa la actividad matutina
Luego de la práctica quedan liberados hasta el lunes
Lunes 12
Doble turno: 9.00 y 17.00, cerrado a la prensa
Concentración
Martes 13
Doble turno: 9.00 y 17.00, cerrado a la prensa
Luego del entrenamiento los jugadores quedan liberados hasta el miércoles
Miércoles 14
Simple turno: 9.00, cerrado a la prensa
Jueves 15
Doble turno: 9.00 y 17.00, cerrado a la prensa
Concentración
