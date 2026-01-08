Eduardo Domínguez puso el gancho y Estudiantes tiene "Barba" para rato

8 de Enero de 2026 | 17:06

Eduardo Domínguez firmó este jueves la extensión de su vínculo con Estudiantes y los hinchas festejan que hay “Barba” para rato. El segundo DT más ganador de la historia albirroja continuará en su cargo por dos temporadas más.

“¡Vamos por más en este 2026, Barba!”, celebraron en las redes sociales oficiales del club. La firma oficial se hizo con la presencia de Marcos Angeleri y el vicepresidente Martín Gorostegui.

✍️ Eduardo Domínguez formalizó la extensión del vínculo contractual con el Club por las próximas dos temporadas. ¡Vamos por más en este 2026, Barba! 💪 pic.twitter.com/hbjwNXPB9P — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) January 8, 2026

Según trascendió, el vínculo contractual cuenta con una cláusula de rescisión especial y una mejora salarial. La firma se da en la semana de regreso a los entrenamientos.

Así sigue la pretemporada

Con Eduardo Domínguez confirmado frente a la dirección técnica y como adelantó EL DIA, Estudiantes informó sobre los días y horarios de entrenamientos para esta semana y hasta el 15 de enero.

Agenda completa

Viernes 9

Doble turno: 9.00 y 17.00, a puertas cerradas para la prensa

Concentración

Sábado 10

Doble turno: 9.00 y 17.00, abierto a la prensa la actividad matutina

Luego de la práctica quedan liberados hasta el lunes

Lunes 12

Doble turno: 9.00 y 17.00, cerrado a la prensa

Concentración

Martes 13

Doble turno: 9.00 y 17.00, cerrado a la prensa

Luego del entrenamiento los jugadores quedan liberados hasta el miércoles

Miércoles 14

Simple turno: 9.00, cerrado a la prensa

Jueves 15

Doble turno: 9.00 y 17.00, cerrado a la prensa

Concentración