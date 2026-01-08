Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Día del Gauchito Gil en La Plata: mitos, rituales, milagros y emotivos relatos de los fieles

Día del Gauchito Gil en La Plata: mitos, rituales, milagros y emotivos relatos de los fieles

Fotos: Adrián Sosa - EL DIA

8 de Enero de 2026 | 11:00

Los devotos del Gauchito Gil celebraban en los distintos santuarios de La Plata el día de conmemoración del santo popular originario de la provincia de Corrientes. Uno de los puntos de encuentro de los fieles era el predio temático que se encuentra en la localidad de San Carlos, en donde se daba lugar al multitudinario y colorido ritual que caracteriza a esta festividad pagana. 

Como cada 8 de enero, las manifestaciones para rendirle tributo a este santo correntino se replicaban masivamente en todo el país. El lugar predilecto del ritual es el santuario que se encuentra en la ruta 123 a la altura de la ciudad de Mercedes, en Corrientes, que es el kilómetro cero de la devoción, ya que según el mito y la literatura afín es allí en donde se le dio muerte al gaucho. La fecha elegida tiene que ver precisamente con el día en que ocurrió su asesinato.  

Las versiones de la muerte del Gauchito Gil son múltiples. Algunos textos hablan de una medida judicial ante una serie de cargos por robo, aunque popularmente se dice que Antonio Mamerto Gil Núñez le robaba a los ricos para ayudar a los pobres, como si se tratase de un "Robin Hood" gaucho. Otros reproducen que fue víctima de la sed de venganza de un comisario celoso porque Gil habría mantenido una relación con su pareja. Otro relato que echó raíces con el paso del tiempo indica que pesaba sobre él un pedido de captura por desertar del ejército "colorado" bajo argumento de "evitar derramar sangre entre hermanos" en la guerra que mantenían con los “celestes”. 

Lo cierto es que cada año la fiesta en honor al Gauchito Gil reúne a miles de adeptos a lo largo y a lo ancho del país, incluso en santuarios y ermitas ruteras. En La Plata uno de los espacios dedicados al Gauchito Gil se sitúa en 133 y 35 en el barrio de La Cumbre.  

Los fieles que dialogaron con EL DIA aseguran que se acercan a pedir "milagros" antes situaciones adversas como enfermedades graves o carencias de índole laboral o económicas, entre otros encargos. Pero también concurren para agradecer, brindar ofrendas y participar de los rituales que incluyen almuerzos, bailes, misas y rondas de chamamé.  

Velas, cigarrillos y vino son los atributos que más conceden los fieles en tanto simboliza las necesidades del Gauchito Gil en su travesía como fugitivo en las extensas llanuras de Mercedes. Un aspecto saliente de este ritual es que muchos devotos asisten caracterizados del Gauchito Gil con su típico atuendo rojo, sombrero y diversos utensilios propios de los gauchos del litoral argentino. 

Un ritual sentido y a puro colorido  

Además de las ofrendas y los pedidos, el ritual del Gauchito Gil tiene como particularidad que los promeseros se acercan caminando y hasta de rodillas atravesando incluso varios kilómetros. 

Una vecina platense relató que se acudió al santuario de San Carlos caminando desde Hernández porque "esta vez no pudimos ir a Mercedes". Y agregó: "Yo no lo conocía al Gauchito Gil, pero creo en él a través de mi marido". 

Su pareja, en tanto, expresó que "yo voy a Mercedes desde 1972". "Me internaron cuatro veces por un quiste y pude salir adelante después de pedirle al Gauchito Gil", recordó. 

 Otro hombre dijo que "hoy es 8 de enero y vengo desde City Bell a prenderle una vela al Gaucho". "Acá está su casita, le agradezco que estoy con vida y le pido por salud". "Vengo generalmente los domingos. A Mercedes fui muchas veces pero hace años que no puedo ir", comentó. 

Una mujer que llegó desde La Plata y que nació en Corrientes expresó que "vinimos hasta el Gaucho para pedir por la familia, por trabajo, paz, unión y felicidad porque hoy por hoy la familia está destruida". "Los días 8 de cada mes le traemos ofrendas al Gaucho", señaló. 

También se acercaron correntinos de la localidad de Olmos para "agradecer por los milagros". 

Ludmila, una joven de 18 años que participa de la organización y mantenimiento del santuario, remarcó que "hoy es un día muy especial para los devotos y promeseros que vienen a cumplir con el Gauchito". Acá hay comidas típicas para toda la gente que viene a reunirse. Desde temprano todos los 8 de cada mes vienen más de 100 personas a almorzar, a compartir momentos, a tomar mate", detalló. 

Por su parte, Mary, quien desde hace 21 años está a cargo del lugar, aseguró que "a la tarde es el momento de mayor furor de la jornada de devoción y festividad". "Acá había un gran basural y luego se fueron haciendo capillitas”, sostuvo sobre la progresión del predio. Emocionada, contó que “fue tan lindo conocer al Gauchito que me ha dado mucho, me ha dado demasiado". 

