“Sería el colmo que la Justicia se desdiga”: Julieta Prandi ante la apelación de Contardi

La actriz Julieta Prandi sostuvo que “sería el colmo que la Justicia se desdiga”, en el marco de una nueva apelación por parte de su ex marido Claudio Contardi, que fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género.

Las partes se presentarán en una audiencia virtual el próximo 12 de febrero y la intérprete explicó que “es por una apelación a la sentencia que fue legítima”. Sin embargo, la conductora destacó: “Casación está sin pronunciarse y la Cámara de Apelaciones le rechazó un hábeas corpus. Es un camino de mil apelaciones y ni siquiera se sometió a una pericia”.

“Ya pasamos por todo esto y esta audiencia virtual que tendremos en febrero es un protocolo. Sí casación tiene que recibir esta apelación que presentaron hace dos meses. Voy a asistir de manera virtual para escuchar y defenderme”, añadió la intérprete.

Asimismo consideró: “Sería el colmo de la justicia que se desdiga. Hay una sentencia, testigos, una condena, un juicio legítimo y ya fue juzgado. Una vez que tenemos una condena, sostengamosla, demos el ejemplo porque sino, no hay consecuencias y estos tipos van a seguir avanzando porque saben que pueden”.

En línea, Prandi anheló: “Con tantas instancias hacen que las víctimas desistan y digan que no pueden más porque son demasiados años de sometimiento a pericias constantes y juicios desgarradores, además de miles de apelaciones. No creo que la justicia lo permita en este caso”.

“El mensaje no es que la justicia le da una chance a él y que vuelve mi calvario. Es una apelación más de las mil que ya soporté y estoy segura que la justicia no va a permitir que suceda porque sería un chiste”, remarcó. “Se tiene que poder denunciar y la justicia tiene que hacer bien su trabajo. Con la cantidad de recursos que hay y que se pueden presentar, una víctima no puede estar 30 años litigando con la justicia para que el agresor (…)”, enfatizó la intérprete.

Por tanto, insistió: “Casación no le dio la derecha en nada, sino que es parte del protocolo y las reglas que tenemos que bancarnos las víctimas de las mil apelaciones que se deberían cambiar porque es revictimizante”. “Dentro del matrimonio tuve que padecer todo tipo de abuso, estafa y maltrato. Sirvió darle visibilidad para otras víctimas y es el reflejo de lo que vivimos en sociedad porque no encontramos justicia, ni sentencias ejemplificadoras”.

“Si bien las condiciones del tribunal eran precarias, destaco el trabajo del fiscal y toda la gente que intervino. Estoy muy conforme con cómo trabajaron y permitieron que se abalaran todas las pruebas que teníamos para contar. Me sentí sumamente representada”, cerró la actriz.