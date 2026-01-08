Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

¿Un tapado? Camilo Cándido, el lateral izquierdo al que le apuntaría Eduardo Domínguez para llegar a Estudiantes

¿Un tapado? Camilo Cándido, el lateral izquierdo al que le apuntaría Eduardo Domínguez para llegar a Estudiantes
8 de Enero de 2026 | 20:40

Escuchar esta nota

Si hay un puesto que se sabe que Estudiantes busca reforzarse es el lateral izquierdo. Ante la lesión de Santiago Arzamendia, en este puesto hoy Eduardo Domínguez cuenta solo con Gastón Benedetti. Entre las opciones que surgieron en las últimas horas, emergió uno que no estaría en la órbita. Se trata del uruguayo Camilo Cándido.

El defensor, de 30 años, viene de desvincularse de Atlético Nacional de Medellín, donde jugó en 2025. El pase de Cándido pertenece a Cruz Azul.

El Pincha ya le había puesto los ojos al uruguayo en un anterior mercado de pases, por lo que es del gusto del entrenador.

Aunque no sería sencillo por estas horas, ya que Nacional de Montevideo también sonó como una opción fuerte para el defensor izquierdo y un regreso a tierras charrúas.

Quien es Camilo Cándido

Camilo Damián Cándido Aquino nació el 2 de junio de 1995 en Montevideo, Uruguay, y es un futbolista uruguayo que se desempeña como lateral. Inició su carrera profesional en Rampla Juniors, donde jugó entre 2015 y 2019 y logró consolidarse en el fútbol uruguayo.

En 2019 pasó a Liverpool de Montevideo, club en el que permaneció hasta 2021 y dio un salto en su carrera que le permitió llegar a Nacional. En el conjunto tricolor jugó entre 2021 y 2023, etapa en la que alcanzó mayor proyección y participación en competencias internacionales.

Matías Mansilla fue oficializado en Unión de Santa Fe

Eduardo Domínguez puso el gancho y Estudiantes tiene "Barba" para rato

Durante 2023 tuvo una experiencia en el fútbol brasileño, defendiendo los colores del Bahía, y al año siguiente continuó su carrera en Cruz Azul de México. En 2025 se incorporó a Atlético Nacional, club en el que juega actualmente.

 

