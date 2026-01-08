Inminente decisión por un menor no punible

El menor de 14 años, sobre quien pesa una fuerte sospecha de un ataque sexual en Arturo Seguí, en perjuicio de una nena de 5 años, que continúa internada, vive horas sensibles. Es que la Justicia del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata definirá, probablemente hoy, si le aplica o no una medida de seguridad restrictiva de su libertad.

Pese a que es un no punible, la fiscal Sabrina Cladera decidió requerir el instituto, atendiendo las circunstancias que rodean al caso y, en especial, al adolescente.

Las fuentes consultadas mencionaron que será el juez Guillermo Marcenaro el encargado de zanjar el asunto.

Como se recordará, por este hecho el hermano de 19 años sigue detenido y acaba de ser derivado a una alcaidía penitenciaria, donde quedó a disposición del fiscal Patricio Barraza.