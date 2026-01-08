Estalló el verano en un mayorista de La Plata: mecheros intentaron robar 24 protectores solares

Con 500 extras y 200 técnicos: cuándo y en qué lugares de La Plata se filmará la nueva miniserie de Netflix
Una banda de cuatro mecheros fueron detenidos esta tarde en el mayorista Nini, ubicado en 25 y 520, por intentar robar 24 protectores solares. Los autores del hecho quisieron, sin éxito, sustraer los productos entre sus prendas.
Tuvo lugar en horas de la tarde y, cuando el supervisor de seguridad ubicó los movimientos sospechosos, dio aviso a la policía. Los efectivos llegaron al lugar y constataron el accionar de los mecheros.
Por medio de las cámaras de seguridad, la banda delictiva quedó al descubierto. Con la llegada de la policía se identificó a tres mujeres y un hombre de entre 23 y 50 años.
Ninguno de los involucrados es de La Plata, tienen domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Además de los protectores solares, intentaron escapar con protectores diarios, toallas higiénicas y perfumina, elementos valuados en varios miles de pesos.
