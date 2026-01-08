“Vamos a hacerlo salir": Maxi López explicó su polémica frase tras las críticas por el nacimiento de su hijo

Venezuela anuncia la liberación de un "número importante" de presos políticos
Luego de que una de sus declaraciones despertara fuertes críticas en redes sociales, Maxi López salió a explicar el contexto de la frase que pronunció al referirse al nacimiento de Lando, su segundo hijo junto a Daniela Christiansson, y negó haber presionado para adelantar el parto por compromisos laborales.
Lando nació el 31 de diciembre, tras varias semanas de espera. Días después, el exdelantero de River regresó de Suiza a la Argentina para retomar sus compromisos profesionales: las grabaciones de MasterChef Celebrity y la temporada de verano de streaming en Mar del Plata. “El 31 no quería salir el chico. Y le dije al doctor: ‘Vamos a hacerlo salir, por favor, que yo tengo que volver a cocinar, si no me van a cocinar acá arriba. Si no vuelvo, me matan’”, expresó.
El comentario fue interpretado por muchos como una insinuación de que él y el médico habían decidido realizar una cesárea pese al deseo de Daniela de tener un parto natural. Ante el revuelo, López decidió aclarar la situación en una entrevista en vivo con Lape Club Social, desde Mar del Plata.
“Yo desdramatizo mucho y tiendo a ser siempre positivo y alegre”, explicó a modo de introducción. Luego dio detalles del proceso médico: “Dani tenía fecha de parto para el 19 o 20 de diciembre y decidimos esperar porque ella quería parto natural. Esperamos hasta el 27 o 28, cuando ya estaba pasada de nueve meses y una semana. El médico personal de ella, junto con el staff del hospital de Ginebra, decidieron hacer una cesárea porque el bebé pesaba más de 4,400 kilos y era lo más seguro para ambos”.
Maxi fue enfático al negar cualquier tipo de presión: “Son dos cosas distintas. Una es el proceso del embarazo, que respetamos hasta más de nueve meses porque ese era el deseo. No hubo ninguna presión. Imagínate, después del quinto hijo…”. También aclaró que su trabajo no influyó en la decisión y recordó que durante más de veinte años su carrera lo obligó a viajar constantemente: “Toda mi vida tuve que salir a trabajar. Muchas veces me tocó estar lejos de casa, es parte de mi historia”.
En ese sentido, contó que junto a Daniela decidieron mudarse a la Argentina en 2026 y que ya está organizando la llegada de la familia: la búsqueda de una casa, la preparación de los cuartos y la logística para cuando ella pueda viajar con el bebé. “Ella estaría acá si el nene tuviera las vacunas, porque no es sano que viaje un bebé de menos de tres meses”, explicó. Finalmente, López remarcó su rol como padre presente: “Desde el primero hasta el último embarazo, siempre acompañé. En algunos pude estar más, en otros menos, pero siempre estuve”.
Malena Pichot se hizo eco de sus dichos y sostuvo que el ex jugador le “parecía gracioso”, pero luego tuvo un calificativo no muy bueno para el ex de Wanda Nara. “Este pelotudo me parecía gracioso y ahora me parece tremendo hijo de put*”, escribió la actriz y comediante, generando una inmediata repercusión.
Otra de las que se sumó a la crítica fue la escritora Florencia Freijó, que publicó un video en redes junto al siguiente mensaje: “El control del parto de las mujeres ha tenido una finalidad histórica y borra por completo una de las pocas cosas que tenemos propias en esta sociedad. Creo importante ejercitar la reflexión más allá del hecho puntual”.
“Entender que deja huellas en la mujer, entender que expresar esto públicamente tiene un impacto además en cómo es percibida la autonomía de las mujeres y que, incluso, aunque su decisión haya sido pasar por cesárea -aunque no era lo que deseaba en primer momento- decidió eso por la presión de un entorno que, en vez de acompañar, puso sus necesidades en primer plano”, añadió.
Finalmente, indicó: "Insisto que esto es sistémico, hay un sistema médico que lo avala, entornos familiares, una educación hacia las mujeres que nos vuelve pasivas de toda autonomía y un sistema económico que nos genera dependencias. Por eso, analizar esto es clave y entenderlo desde la perspectiva sistema más, sino no podemos transformar nada".
