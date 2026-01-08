Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

El Zorro, tachado en el Lobo: Coccaro jugará en Newell's y Gimnasia buscará otro 9

El Zorro, tachado en el Lobo: Coccaro jugará en Newell's y Gimnasia buscará otro 9
8 de Enero de 2026 | 21:12

Escuchar esta nota

Gimnasia deberá reformular su búsqueda de centrodelantero para la próxima temporada. Finalmente, Matías “El Zorro” Coccaro no llegará al Lobo y continuará su carrera en Newell 's Old Boys, club con el que alcanzó un acuerdo en las últimas horas.

El atacante uruguayo era uno de los nombres que figuraba en el radar de la dirigencia tripera para reforzar el ataque, pero las negociaciones no prosperaron y el futbolista optó por la propuesta del conjunto rosarino, que avanzó con mayor rapidez y mejores condiciones contractuales.

Ante este escenario, en Gimnasia ya trabajan en alternativas para cubrir el puesto de “9”, una de las prioridades del mercado de pases. La idea del cuerpo técnico es sumar un delantero con presencia en el área y experiencia en el fútbol argentino.

La caída de la llegada de Coccaro obliga ahora al Lobo a acelerar gestiones por otros nombres, mientras el plantel continúa con la pretemporada a la espera de refuerzos que potencien el frente ofensivo.

