Argentina deberá pagarle al FMI unos USD 13.500 millones por intereses en el próximo quinquenio

Aumento a estatales y docentes: gremios presionan y piden formalmente reabrir urgente la negociación
Aumento a estatales y docentes: gremios presionan y piden formalmente reabrir urgente la negociación
Picada mortal en el Bosque: la Justicia rechazó detener al condenado por la muerte de Iván Gómez
Fotos y video | Platenses celebran el Día del Gauchito Gil: un ritual popular cargado de color y mitos
Con 500 extras y 200 técnicos: cuándo y en qué lugares de La Plata se filmará la nueva miniserie de Netflix
¡A los tumbos! El video del choque del Eugenia Rolón, la influencer cercana a Milei: estaba alcoholizada
Eduardo Domínguez puso el gancho y Estudiantes tiene "Barba" para rato
Dramático rescate a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este: entraron al mar y no pudieron salir
¿Un tapado? Quien es el lateral izquierdo al que le apunta Domínguez para el Pincha
"Me hizo mejor persona": Juan Pintado se despidió del Lobo y ya fue presentado en Nacional
Detuvieron nuevamente al adolescente acusado de abuso sexual contra una nena de 5 años en La Plata
Estalló el verano en un mayorista de La Plata: mecheros intentaron robar 24 protectores solares
La VTV, antes del aumento: impacto de la nueva tarifa, arreglos del auto y bronca en La Plata
Salen a la luz imágenes de Romina Gaetani pidiendo auxilio y la Justicia le otorgó la perimetral contra su ex
“Suave”: la nueva filosofía de vida de Christian Petersen tras la falla multiorgánica
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes también en Capital Federal y el Gran Buenos Aires
Chiqui Tapia saca músculo político y se junta con intendentes del PJ
VIDEO.- Tomaba café en la vereda y le cayó encima un blindex que se desprendió de un edificio
VIDEO. Griselda Siciliani, a calzón quitado: "Me lo confirmó", dijo sobre la infidelidad de Luciano Castro
“Vamos a hacerlo salir": Maxi López explicó su polémica frase tras las críticas por el nacimiento de su hijo
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Pese a intentos por salvarlo, murió el chico de 15 años que presentaba signos de ahorcamiento
Incendios en Provincia de Buenos Aires: peligro extremo por zonas y mapa actualizado
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
"Me enoja mucho": Cristina Kirchner habló del accidente en San José 1111 que le costó la vida a un militante
Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero
Crisis económica familiar: Cande Tinelli puso en venta su ropa usada, los precios, las prendas y las fotos
“Soy un therian”: qué significa identificarse como animal en un mundo que insiste en lo humano
Masterchef polémico: filtran el duro sobrenombre que le pusieron a Yanina Latorre
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Los intereses que la Argentina deberá pagarle al Fondo Monetario Internacional en los próximos cinco años rondan los USD 13.500 millones, según cifras oficiales del organismo. Entre 2026 y 2030 deberá cancelar un total de USD 13.432 millones, de acuerdo a la cotización actual de los DEG (Derechos Especiales de Giro), la moneda en la que el Fondo contabiliza sus transacciones.
Desde 2018 hasta fin de 2025, los pagos de intereses sumaron US$ 14.773 millones, a pesar de que el período fue mayo, de siete años. El mayor peso de los intereses recae entre 2026 y 2028. Este año los vencimientos de capital e intereses suman US$ 4.400 millones, que podrían financiarse con los desembolsos que aún debe realizar el FMI del crédito de los U$S 20.000 millones acordado en abril 2025.
El próximo vencimiento de intereses es el 1 de febrero por casi US$ 830 millones. Desde que el FMI le otorgó el préstamo extraordinario al país en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, renovado con Alberto Fernández y acrecentado durante la actual gestión de Javier Milei, los pagos de intereses al organismo internacional sumaron US$ 14.773 millones de acuerdo a los datos del Banco Central, consignó Clarín.
La deuda con el FMI al 31 de diciembre de 2025 sumaba US$ 57.100 millones. Esa deuda en intereses es si la Argentina cancela los futuros vencimientos de capital e intereses y el FMI no le otorga nuevos créditos al país.
En tanto, si la Argentina va pagando los vencimientos, la carga de intereses sería decreciente. Pero si se aprobaran nuevos desembolsos, (el FMI debería completar con poco más de U$S 5.000 millones el crédito de U$S 20.000 millones aprobado en abril de 2026) la deuda se elevaría y la carga de los intereses y los plazos de pagos serían mayores.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí