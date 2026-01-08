Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Argentina deberá pagarle al FMI unos USD 13.500 millones por intereses en el próximo quinquenio

Argentina deberá pagarle al FMI unos USD 13.500 millones por intereses en el próximo quinquenio
8 de Enero de 2026 | 21:00

Escuchar esta nota

Los intereses que la Argentina deberá pagarle al Fondo Monetario Internacional en los próximos cinco años rondan los USD 13.500 millones, según cifras oficiales del organismo. Entre 2026 y 2030 deberá cancelar un total de USD 13.432 millones, de acuerdo a la cotización actual de los DEG (Derechos Especiales de Giro), la moneda en la que el Fondo contabiliza sus transacciones.

Desde 2018 hasta fin de 2025, los pagos de intereses sumaron US$ 14.773 millones, a pesar de que el período fue mayo, de siete años. El mayor peso de los intereses recae entre 2026 y 2028. Este año los vencimientos de capital e intereses suman US$ 4.400 millones, que podrían financiarse con los desembolsos que aún debe realizar el FMI del crédito de los U$S 20.000 millones acordado en abril 2025.

El próximo vencimiento de intereses es el 1 de febrero por casi US$ 830 millones. Desde que el FMI le otorgó el préstamo extraordinario al país en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, renovado con Alberto Fernández y acrecentado durante la actual gestión de Javier Milei, los pagos de intereses al organismo internacional sumaron US$ 14.773 millones de acuerdo a los datos del Banco Central, consignó Clarín.

La deuda con el FMI al 31 de diciembre de 2025 sumaba US$ 57.100 millones. Esa deuda en intereses es si la Argentina cancela los futuros vencimientos de capital e intereses y el FMI no le otorga nuevos créditos al país.

En tanto, si la Argentina va pagando los vencimientos, la carga de intereses sería decreciente. Pero si se aprobaran nuevos desembolsos, (el FMI debería completar con poco más de U$S 5.000 millones el crédito de U$S 20.000 millones aprobado en abril de 2026) la deuda se elevaría y la carga de los intereses y los plazos de pagos serían mayores.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil

¿Se viene la ciclogénesis a La Plata? La lluvia no llegó, el jueves arrancó fresco y hay amenaza para el finde

Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados

Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos

VIDEO.- Barrios de La Plata, casi aislados: la escasa frecuencia de los micros, un drama

Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite

El barigüí, un visitante de verano que "muerde" con todo en La Plata: ardor, fiebre y otros síntomas

Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero
+ Leidas

Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite

Ya se pueden solicitar los subsidios de luz y gas: quiénes pueden pedirlos y cómo es el trámite

Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados

Impuesto Automotor: qué modelos de autos pasan a la órbita municipal este año

El barigüí, un visitante de verano que "muerde" con todo en La Plata: ardor, fiebre y otros síntomas

El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil

Por Ayala, Estudiantes cobraría casi un millón de dólares

VIDEO.- Tomaba café en la vereda y le cayó encima un blindex que se desprendió de un edificio
Últimas noticias de Política y Economía

No hay plata: el 46% no se puede pagar las vacaciones

"Me enoja mucho": Cristina Kirchner habló del accidente en San José 1111 que le costó la vida a un militante

Chiqui Tapia saca músculo político y se junta con intendentes del PJ

Aumento a estatales y docentes: gremios presionan y piden formalmente reabrir urgente la negociación
Deportes
¿Un tapado? Quien es el lateral izquierdo al que le apunta Domínguez para el Pincha
Matías Mansilla fue oficializado en Unión de Santa Fe
Eduardo Domínguez puso el gancho y Estudiantes tiene "Barba" para rato
"Me hizo mejor persona": Juan Pintado se despidió del Lobo y ya fue presentado en Nacional
Fotos y video.- Estudiantes abrió las puertas del Country: así se prepara el campeón
Policiales
Picada mortal en el Bosque: la Justicia rechazó detener al condenado por la muerte de Iván Gómez
Estalló el verano en un mayorista de La Plata: mecheros intentaron robar 24 protectores solares
¡A los tumbos! El video del choque del Eugenia Rolón, la influencer cercana a Milei: estaba alcoholizada
Fuerte choque entre colectivos en Balvanera: hay 18 heridos, tres graves
Detuvieron nuevamente al adolescente acusado de abuso sexual contra una nena de 5 años en La Plata
Espectáculos
Dramático rescate a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este: entraron al mar y no pudieron salir
Con 500 extras y 200 técnicos: cuándo y en qué lugares de La Plata se filmará la nueva miniserie de Netflix
Salen a la luz imágenes de Romina Gaetani pidiendo auxilio y la Justicia le otorgó la perimetral contra su ex
“Suave”: la nueva filosofía de vida de Christian Petersen tras la falla multiorgánica
Fin de semana en la Estación Provincial: actividades gratuitas y para toda la familia
Información General
Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicio limitado hacia La Plata el próximo finde
Uno por uno, los 10 autos 0Km más baratos en enero 2026
Incendios en Provincia de Buenos Aires: peligro extremo por zonas y mapa actualizado
VIDEO.- Tomaba café en la vereda y le cayó encima un blindex que se desprendió de un edificio
Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla