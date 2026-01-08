Venezuela anuncia la liberación de un "número importante" de presos políticos
Venezuela anuncia la liberación de un "número importante" de presos políticos
Detuvieron nuevamente al adolescente acusado de abuso sexual contra una nena de 5 años en La Plata
Impuesto Automotor: qué modelos de autos pasan a la órbita municipal este año
La VTV, antes del aumento: impacto de la nueva tarifa, arreglos del auto y bronca en La Plata
Fotos y video.- Estudiantes abrió las puertas del Country: así se prepara el campeón
VIDEO.- Tomaba café en la vereda y le cayó encima un blindex que se desprendió de un edificio
VIDEO. Griselda Siciliani, a calzón quitado: "Me lo confirmó", dijo sobre la infidelidad de Luciano Castro
Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes también en Capital Federal: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Pese a intentos por salvarlo, murió el chico de 15 años que presentaba signos de ahorcamiento
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Platenses celebran el Día del Gauchito Gil: un ritual popular cargado de color, mitos, ofrendas y emotivos relatos
Incendios en Provincia de Buenos Aires: peligro extremo por zonas y mapa actualizado
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Crisis económica familiar: Cande Tinelli puso en venta su ropa usada, los precios, las prendas y las fotos
Masterchef polémico: filtran el duro sobrenombre que le pusieron a Yanina Latorre
Las motos copan una vereda a pasos del Ministerio de Seguridad en La Plata: denuncian que "no se puede pasar"
El barigüí, un visitante de verano que "muerde" con todo en La Plata: ardor, fiebre y otros síntomas
Ya se pueden solicitar los subsidios de luz y gas: quiénes pueden pedirlos y cómo es el trámite
¿Se viene la ciclogénesis a La Plata? La lluvia no llegó, el jueves arrancó fresco y hay amenaza para el finde
VIDEO.- Renuevan alerta por crecidas del Río de la Plata: así las olas casi arruinan unos muslos a la parrilla
Nombres en danza, otra reunión y contactos por la conducción del PJ
Buscan a Poroto, 'el carpincho más famoso de Punta Lara': "Hay recompensa de 500 mil pesos"
Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite
VIDEO. Falsos repartidores asaltaron a un delivery y le robaron la moto en La Plata
Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero
VIDEO. Hazaña en aguas abiertas: un berissense cruzó a nado el Río de la Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La actriz Griselda Siciliani habló con Moria Casán, luego de que se filtraran unos audios de Luciano Castro intentando conquistar a una mujer danesa en España y aseguró que la situación le “duele profundamente”.
La actriz confesó que no le gustó nada haber escuchado esos audios: "Me duele profundamente, sobre todo la exposición pública. Me lo confirmó, tiene como condición para estar conmigo, no mentir. Él siempre fue así, no es un hombre cuidadoso".
“Estoy involucrada porque estoy en pareja con él, pero en realidad es algo que le pasó a él. Hay algo de esto que no lo siento muy propio. En la relación que tenemos, cada cual se hace cargo de lo suyo”, expresó.
Griselda Siciliani habló en exclusiva con #LaMañanaConMoria y opinó sobre los rumores de infidelidad de Luciano Castro: “no lo siento propio, es un tema de él”.#lovieneltrece pic.twitter.com/g9pYyFoTC2— eltrece (@eltreceoficial) January 8, 2026
“Si un día sale alguien con quien yo tuve una relación sale a hablar de mí o a exponer mi intimidad, ahí sí estaré un poco más avergonzada y tendré que dar explicaciones, pero, en este caso, es algo que le pasa a otra persona, que es Luciano Castro. Yo ya sé quién es. Lo conozco hace 20 años. Yo lo elijo así, no elijo a alguien imaginando que va a ser de otra manera”, agregó..
“En esta etapa de mi vida armo vínculos de complicidad, de autonomía total, de diversión, de acompañarse. Para mí esas dos palabras son clave: complicidad y autonomía. Yo soy alguien y él es otra persona, con sus cosas. No se las voy a analizar ni a juzgar”, sumó la actriz.
LE PUEDE INTERESAR
Violencia de género: Romina Gaetani consiguió una restricción perimetral contra su ex novio
Una de las cosas que más le molestó fue la exposición: “La exposición me da un poco de fiaca, eso es real. No me da lo mismo que estén hablando de mi novio o de mí. No tenemos pareja abierta ni poliamor. No sé ni siquiera lo que es”.
“Si él me viniera a contar una intimidad así, me muero. Le diría: ‘es tu intimidad, es tu vida’. El problema es cuando la intimidad se vuelve pública, ahí hay algo que hay que atajar. Me hubiese gustado no escuchar ese audio… porque el audio es espectacular”, señaló.
“No entiendo del todo cómo funciona, pero si yo fuera periodista de espectáculos y me llega ese audio con ese nivel de meme, me queman las manos. Preferiría no haberlo escuchado en mi vida, porque ahora no puedo parar de decirle a Luciano ‘buen día, guapa’”, concluyó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí