VIDEO.- Tomaba café en la vereda y le cayó encima un blindex que se desprendió de un edificio

Un hombre sobrevivió de milagro luego de que un blindex que se encontraba en la ventana de un departamento cayó sobre su cabeza mientras comía en un bar del barrio porteño de Palermo.
El insólito caso, que pudo terminar de manera trágica, sucedió el sábado 13 de diciembre por la noche, pero el video recién se conoció este jueves y en el mismo se muestra el momento de la caída del vidrio de doble protección, lo que lo convierte en un arma letal si cae desde alturas.
De inmediato, personal de la Comisaría Vecinal 14B se desplazó hasta la cafetería, ubicada sobre la calle Ciudad de la Paz al 300, en Palermo, que dio aviso inmediato al SAME, según confirmaron fuentes policiales.
En el lugar, los médicos asistieron al lesionado, un hombre de 50 años, por un traumatismo cortante en el antebrazo izquierdo y en la cabeza, sin riesgo de vida.
Luego del operativo, Bomberos de la Ciudad subieron hasta el departamento del cual se desprendió el blindex, el cual se hallaba desocupado debido a que el propietario reside en la provincia de Córdoba, pero el encargado tenía las llaves, lo que les permitió ingresar.
Por precaución y ante un posible hecho similar, los Bomberos retiraron la otra placa de vidrio que quedó en la ventana.
En el caso tomó intervención la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Amanda Berstein, que busca establecer qué ocurrió con el blindex y el motivo de que se desprendió.
