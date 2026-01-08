Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí hoy la tarjeta del Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $4.000.000 y línea de $300.000

Información General

VIDEO.- Tomaba café en la vereda y le cayó encima un blindex que se desprendió de un edificio

8 de Enero de 2026 | 12:26

Escuchar esta nota

Un hombre sobrevivió de milagro luego de que un blindex que se encontraba en la ventana de un departamento cayó sobre su cabeza mientras comía en un bar del barrio porteño de Palermo.

El insólito caso, que pudo terminar de manera trágica, sucedió el sábado 13 de diciembre por la noche, pero el video recién se conoció este jueves y en el mismo se muestra el momento de la caída del vidrio de doble protección, lo que lo convierte en un arma letal si cae desde alturas.

De inmediato, personal de la Comisaría Vecinal 14B se desplazó hasta la cafetería, ubicada sobre la calle Ciudad de la Paz al 300, en Palermo, que dio aviso inmediato al SAME, según confirmaron fuentes policiales.

En el lugar, los médicos asistieron al lesionado, un hombre de 50 años, por un traumatismo cortante en el antebrazo izquierdo y en la cabeza, sin riesgo de vida.

Luego del operativo, Bomberos de la Ciudad subieron hasta el departamento del cual se desprendió el blindex, el cual se hallaba desocupado debido a que el propietario reside en la provincia de Córdoba, pero el encargado tenía las llaves, lo que les permitió ingresar.

Por precaución y ante un posible hecho similar, los Bomberos retiraron la otra placa de vidrio que quedó en la ventana.

LE PUEDE INTERESAR

"Riesgo extremo" por incendios en la Provincia: el mapa de las regiones más complicadas

LE PUEDE INTERESAR

Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite

En el caso tomó intervención la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Amanda Berstein, que busca establecer qué ocurrió con el blindex y el motivo de que se desprendió.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil

¿Se viene la ciclogénesis a La Plata? La lluvia no llegó, el jueves arrancó fresco y hay amenaza para el finde

Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados

Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos

VIDEO.- Barrios de La Plata, casi aislados: la escasa frecuencia de los micros, un drama

Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite

El barigüí, un visitante de verano que "muerde" con todo en La Plata: ardor, fiebre y otros síntomas

Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero
+ Leidas

Ya se pueden solicitar los subsidios de luz y gas: quiénes pueden pedirlos y cómo es el trámite

Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite

Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados

El barigüí, un visitante de verano que "muerde" con todo en La Plata: ardor, fiebre y otros síntomas

El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil

Por Ayala, Estudiantes cobraría casi un millón de dólares

Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos

El Lobo logró la continuidad de Giampaoli
Últimas noticias de Información General

"Riesgo extremo" por incendios en la Provincia: el mapa de las regiones más complicadas

Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite

Los Tamagotchi cumplen 30 años y todavía siguen causando furor

Los números de la suerte del jueves 8 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
VIDEO. Estudiantes abrió las puertas del Country: así se prepara el campeón
Nacho Miramón, el 5 que quería la gente del Lobo: "Estoy muy contento"
Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados
El Lobo logró la continuidad de Giampaoli
La pileta de Estancia y los arreglos en el polideportivo
Policiales
Pese a intentos por salvarlo, murió el chico de 15 años que presentaba signos de ahorcamiento
VIDEO. Falsos repartidores asaltaron a un delivery y le robaron la moto en La Plata
El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil
Ringuelet, un barrio en alerta que pide a gritos más seguridad
Un jubilado de Tolosa se quedó sin sus ahorros
Espectáculos
Violencia de género: Romina Gaetani consiguió una restricción perimetral contra su ex novio 
Masterchef polémico: filtran el duro sobrenombre que le pusieron a Yanina Latorre
Crisis económica familiar: Cande Tinelli puso en venta su ropa usada, los precios, las prendas y las fotos
Escándalo en Punta del Este: entre petardos y pan dulce discutieron fuerte Pampita y Kun Agüero
Silenciosa decisión de Migueles, en clara señal de su separación de Wanda: la foto
La Ciudad
Platenses celebran el Día del Gauchito Gil: un ritual popular cargado de color, mitos, ofrendas y emotivos relatos
¡Atención! Cortan hasta el domingo un ingreso a la Autopista sentido a La Plata
Alerta dengue: a dónde aplican gratis la vacuna en La Plata
Ya se pueden solicitar los subsidios de luz y gas: quiénes pueden pedirlos y cómo es el trámite
VIDEO.- Renuevan alerta por crecidas del Río de la Plata: así las olas casi arruinan unos muslos a la parrilla

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla