El barigüí, un visitante de verano que "muerde" con todo en La Plata: ardor, fiebre y otros síntomas

8 de Enero de 2026 | 07:40

Las altas temperaturas suelen atraer la presencia de insectos que no suelen verse en otras épocas del año y el calor, junto con la humedad y la tropicalización del clima, hacen que tanto La Plata como el resto del AMBA, sufran hoy la presencia del barigüí.

Se trata de un pequeño insecto volador, muy parecido a un mosquito y conocido como “mosca negra” y se encuentra principalmente en zonas cercanas a ríos, arroyos y lugares con agua corriente, donde se reproduce.

“A diferencia del mosquito común, el barigüí no pica, sino que corta la piel para alimentarse de sangre, lo que provoca más dolor e irritación al momento. Es más activo en el día, sobre todo durante el amanecer y el atardecer”, dijo la dermatóloga Yael Borojovich.

Según la especialista, la picadura (la mordedura) del barigüí puede producir:

Dolor inmediato que puede durar varios días.

Enrojecimiento e hinchazón.

Picazón intensa.

Ardor en la piel.

En algunas personas, reacciones alérgicas como inflamación fuerte o fiebre.

Deja manchas rojas, a veces con heridas costrosas que tardan en desaparecer.

“Aunque generalmente no transmite enfermedades graves, sus picaduras pueden causar infecciones si se rasca la zona”, asegura la especialista de Ospedyc.

Cómo prevenir las picaduras del barigüí

Usar repelente de insectos, no es muy efectivo, pero ayuda.

Vestir ropa de manga larga y pantalones largos de colores claros, los oscuros los atraen.

Evitar zonas cercanas a ríos o arroyos en horas de mayor actividad.

Colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

Mantener el entorno limpio y sin acumulación de humedad.

Qué hacer ante una picadura

“Si una persona sufre una picadura de barigüí, se debe lavar la zona con agua y jabón, aplicar hielo o compresas frías para bajar la inflamación, usar cremas calmantes o antihistamínicas, evitar rascarse para no infectar la herida y, claro, ante una reacción alérgica fuerte se recomienda consultar a un médico”, finalizó la Dra. Borojovich.