Dramático rescate a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este: entraron al mar y no pudieron salir

Venezuela anuncia la liberación de un "número importante" de presos políticos
Martín Demichelis, y su familia protagonizaron un dramático momento durante sus vacaciones en Punta del Este, Uruguay. Según las imágenes que difundieron en A la Tarde, el ex DT de River y su familia debieron ser rescatados de ahogarse en el mar.
La familia del ex futbolista se encontraba en la playa Laguna Escondida, ubicada en José Ignacio. Si bien las imágenes trascendieron esta tarde, el momento de tensión se vivió el pasado 31 de diciembre.
“Habían decidido darse un baño de mar en la playa, pero llegó un momento en que no pudieron salir del agua”, informó la conductora Karina Mazzoco al presentar el video del dramático rescate,
El lugar conocido como “Lago escondido” es una zona de mar abierto donde está prohibido ingresar al agua para bañarse, debido a las fuertes corrientes y la ausencia de puestos de guardavidas.
Según detallaron, Martín Demichelis, su hijo Bastián y su sobrina Camila aprovecharon del buen clima de la costa uruguaya para darse un chapuzón, sin embargo, se llevaron un susto enorme cuando la marea comenzó a arrastrarlos hacia el fondo.
El dramático episodio tuvo un milagroso desenlace gracias a dos guardavidas fuera de servicio que advirtieron la situación y entraron a socorrerlos, salvando la vida de Demichelis, su hijo y su sobrina.
🔴 EL DRÁMATICO RESCATE DE LA FAMILIA DEMICHELIS EN PUNTA DEL ESTE— América TV (@AmericaTV) January 8, 2026
Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/G4bpcGM35N
