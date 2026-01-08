Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Intento de abuso en las duchas de en un camping de Berisso: la gente redujo al acusado

8 de Enero de 2026 | 21:36

Un hombre de 66 años fue aprehendido este miércoles en el camping La Balandra, en Berisso, acusado de tentativa de abuso sexual, tras un grave episodio ocurrido en el sector de duchas del predio.

Según consta en el informe policial, el hecho se registró durante la jornada de este jueves 8 de enero, cuando efectivos del Destacamento Policial Los Talas acudieron al lugar luego de un llamado telefónico que alertaba sobre un conflicto generalizado. Al arribar, los uniformados entrevistaron a una mujer de 41 años, quien denunció que un sujeto ingresó de manera sorpresiva al área de duchas y se abalanzó sobre ella con claras intenciones de realizarle tocamientos.

Según el relato de la denunciante, sus gritos de auxilio alertaron a otros campistas, quienes intervinieron de inmediato, persiguieron al sospechoso y lograron reducirlo a pocos metros del lugar hasta la llegada de la Policía. El individuo fue aprehendido en el lugar y trasladado a la dependencia jurisdiccional.

La causa fue caratulada como “Tentativa de Abuso Sexual” y quedó a cargo de la UFI N° 16, que avaló la aprehensión y dispuso la realización de las actuaciones correspondientes, además de la presentación del acusado en sede judicial durante la mañana del 9 de enero

