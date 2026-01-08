Intento de abuso en las duchas de en un camping de Berisso: la gente redujo al acusado

Aumento a estatales y docentes: gremios presionan y piden formalmente reabrir urgente la negociación
Un hombre de 66 años fue aprehendido este miércoles en el camping La Balandra, en Berisso, acusado de tentativa de abuso sexual, tras un grave episodio ocurrido en el sector de duchas del predio.
Según consta en el informe policial, el hecho se registró durante la jornada de este jueves 8 de enero, cuando efectivos del Destacamento Policial Los Talas acudieron al lugar luego de un llamado telefónico que alertaba sobre un conflicto generalizado. Al arribar, los uniformados entrevistaron a una mujer de 41 años, quien denunció que un sujeto ingresó de manera sorpresiva al área de duchas y se abalanzó sobre ella con claras intenciones de realizarle tocamientos.
Según el relato de la denunciante, sus gritos de auxilio alertaron a otros campistas, quienes intervinieron de inmediato, persiguieron al sospechoso y lograron reducirlo a pocos metros del lugar hasta la llegada de la Policía. El individuo fue aprehendido en el lugar y trasladado a la dependencia jurisdiccional.
La causa fue caratulada como “Tentativa de Abuso Sexual” y quedó a cargo de la UFI N° 16, que avaló la aprehensión y dispuso la realización de las actuaciones correspondientes, además de la presentación del acusado en sede judicial durante la mañana del 9 de enero
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
