Pese a intentos por salvarlo, murió el chico de 15 años de La Plata que presentaba signos de ahorcamiento

Villa Montoro se vio sacudida en las últimas horas por la confirmación de la muerte de un adolescente de 15 años. Pese a la rápida intervención de un teniente de la DDI La Plata, que intentó salvarle la vida mediante maniobras de RCP el pasado 6 de enero, el joven falleció luego de ser trasladado de urgencia al hospital San Martín.

De acuerdo al informe oficial fechado el 7 de enero, el adolescente fue hallado sin signos vitales en la zona de calle 117 entre 90 y 91. El efectivo policial lo encontró en el lugar y de inmediato comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar con el objetivo de estabilizarlo.

En medio de escenas de profunda desesperación, el joven fue llevado de urgencia al hospital San Martín de La Plata, donde finalmente se confirmó su deceso, pese a los esfuerzos médicos.

El caso generó una fuerte conmoción entre vecinos y allegados. Según trascendió, la víctima practicaba artes marciales y era conocida en su entorno. La Justicia investiga las circunstancias que rodearon el hecho y, hasta el momento, la principal hipótesis apunta a un suicidio, aunque no se descartan otras líneas investigativas.

En paralelo, la familia del adolescente solicitó colaboración para poder afrontar los gastos del velatorio, en un contexto de profundo dolor por la pérdida.

Asistencia telefónica gratuita a personas en crisis o con riesgo de suicidio, llamar al 135 desde Buenos Aires ó bien 011-5275-1135 ó 0800-345-1435 desde todo el país.