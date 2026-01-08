Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Alerta dengue: a dónde aplican gratis la vacuna en La Plata

Las dosis reducen el riesgo de dengue grave y hospitalización. Son gratuitas y están destinadas a personas de entre 15 y 59 años que residan en la provincia

8 de Enero de 2026 | 09:32

En La Plata ya se encuentra disponible la vacuna contra el dengue en los centros de atención primaria de la salud (CAPS) para personas de entre 15 y 59 años que residan en la provincia de Buenos Aires y deseen aplicársela.

Así lo dio a conocer la Municipalidad. Según informó, el esquema de vacunación incluye dos dosis con un intervalo de tres meses entre cada una. En el caso de aquellos que hayan cursado la enfermedad, se recomienda esperar al menos seis meses desde el inicio de los síntomas. 

Cabe destacar que la vacuna reduce el riesgo de dengue grave y la hospitalización. Sin embargo, no evita totalmente la infección con el virus, por lo que es indispensable continuar con las acciones de descacharrado y prevención. 

En este caso la aplicación no requiere inscripción en la app Mi Salud Digital Bonaerense y que no está indicada para personas gestantes, en período de lactancia y/o inmunosuprimidas.

SÍNTOMAS Y PREVENCIÓN

Para prevenir el dengue es clave eliminar recipientes con agua estancada, tapar tanques y cisternas, aplicarse repelente y renovarlo, colocar mosquiteros, usar ropa clara, y girar, lavar o descartar objetos capaces de acumular agua.

Ya se pueden solicitar los subsidios de luz y gas: quiénes pueden pedirlos y cómo es el trámite

VIDEO.- Renuevan alerta por crecidas del Río de la Plata: así las olas casi arruinan unos muslos a la parrilla

Los síntomas más frecuentes de la enfermedad son fiebre alta, dolor de cabeza y detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas o vómitos, cansancio intenso y manchas en la piel.

En caso de presentar dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado (nariz, encías, orina), somnolencia o irritabilidad o dificultad para respirar, se debe realizar una consulta inmediata. Además, es importante no automedicarse y evitar el ibuprofeno y la aspirina.

